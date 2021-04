Nemlig.com svarer igen: Vi er udsat for en smædekampagne

Politiken har forsøgt at få Nemlig.com til at svare på kritikken af arbejdsforholdene i deres virksomhed, men Nemlig.com ønsker ikke at tale med Politiken.

Administrerende direktør Stefan Plenge har i stedet udsendt en pressemeddelelse. Her beskylder han Politiken for at være pennefører »for den vildeste smædekampagne fra 3F«.

»Derfor giver det simpelthen ikke mening for mig at stille op til et interview med Politiken, da historierne er skrevet på forhånd«, skriver administrerende direktør Stefan Plenge.

Han mener, at de seneste artikler om arbejdsforholdene på Nemlig.coms lager er usande.

»Tidligere medarbejdere kommer med en række usande påstande om, at folk løber rundt i gangene og kravler rundt i reolsystemerne for at pakke varer under et angiveligt umenneskeligt tidspres. Der er også usande påstande fremme om, at der ikke er tid til at drikke en tår vand eller gå på toilettet, osv., osv. Dette er simpelthen ikke korrekt«, skriver Stefan Plenge.