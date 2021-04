Den perfekte skuresvamp findes ikke, men her er flere effektive hjælpere til rengøringen

Ti skuresvampe for 6,95 kroner. Et fund til prisen, og de klarer ovenikøbet deres opgaver med glans. Alligevel er Ann-Alicia Thunbo Ilskov ikke 100 procent begejstret for at svinge den klassiske discountskuresvamp:

»Jeg bruger dem med glæde, fordi de er så effektive, men materialet giver mig lidt dårlig samvittighed«, fortæller husholdningseksperten.

Plastik eller plantefibre – hvilket våben skal man vælge i kampen mod fastbrændt risengrød, snask i køkkenvasken og andre rengøringsopgaver, der kræver en effektiv skuresvamp?