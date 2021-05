Her er de klassiske tricks, når tøjfirmaer vil fremstå bæredygtige

Metoderne er mange, men virkningen er den samme, når tøjbranchen med større eller mindre forbedringer prøver at få deres varer til at se grønnere ud, end de er.

Det mener en række forskere og forbrugerjurister, der følger med i de tiltag, der sker på tøjområdet.

Det klassiske trick er, at en virksomhed laver en kollektion eller et enkelt produkt, som belaster mindre, og så taler de udelukkende om det, siger professor ved Copenhagen Business School (CBS) Esben Gjerdrum Pedersen.

»Jeg er ikke i tvivl om, at der finder greenwashing sted, og at det blandt andet handler om, at virksomheder gør noget bæredygtigt i et lille hjørne, eller vælger at løse et problem, og derefter kalder hele kollektionen bæredygtig«, siger Esben Gjerdrum Pedersen.

Det kan for eksempel handle om at skære ned på vandforbruget i produktionen, men ikke tage sig af de mange skadelige kemikalier. Eller det kan være at bruge økobomuld, men være ligeglad med, at det bliver farvet et sted, hvor spildevandet forurener kæmpe områder. En T-shirt af genbrugt polyester kan også sagtens være syet af en tvangsarbejder et sted i verden.