Bente Klarlund: De unge bøller i bilen var ved at presse mig ud over grænsen

Kender du det, at man kan blive provokeret til at gøre noget, man egentlig ikke må, ikke bør, ikke kan eller ikke vil? Det var lige ved at ske for mig, da jeg forleden kørte fra Rønne til Gudhjem. En bilist lagde sig bagved mig. På denne strækning skal man ofte ned i fart, for man kører gennem mange små byer. Bilisten fulgte trop, og selvom vi efterhånden var de eneste på landevejen, klistrede han sig til min bagende. Tanken om, hvad der ville ske, hvis et barn pludselig løb ud på vejen, og jeg skulle lave en hurtig opbremsning, var ikke rar. Det var tæt på, at jeg lod mig presse til at sætte farten op og på den måde lægge afstand. Det ville naturligvis ikke være korrekt. Det rigtige havde været at køre ind til siden og lade den irriterende bil passere. Men jeg følte mig intimideret af de unge bøller i bilen, tænkte ikke helt klart og måtte kæmpe for ikke at lave fejl.



Man kan nemt lade sig presse til en adfærd, man egentlig ikke ønsker. Hvor tit har jeg ikke siddet ved et middagsselskab og er blevet nødet af værtinden: »Tag nu en portion til. Eller maden smager dig måske ikke?«. Og ih, jo, det gør den bestemt, og af høflighed tager jeg så endnu en portion, selvom jeg faktisk er på kur.