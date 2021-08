Du nævner tit, at kaffe er sundt, men kan det ikke lige så godt være kaffepausen, som gavner helbredet?

Ruth: Du har ofte nævnt, at kaffe er sundt, men hvordan kan man vide, at det ikke i lige så høj grad er selve kaffepausen, der er sund? Jeg har i hvert fald selv stor glæde af de små pauser, hvor jeg får mulighed for at følge med i kollegernes liv. Glæden er den samme, om jeg drikker kaffe eller vand.

Bente Klarlund Pedersen: Store befolkningsundersøgelser viser, at tre-fire kopper kaffe om dagen er forbundet med en let reduceret risiko for type 2-diabetes, demens, blodpropper og Parkinson. To meget store studier fandt desuden, at jo mere kaffe, desto lavere er risikoen for tidlig død.

Tidligere kunne forskningen alene udtale sig positivt om det moderate kaffeindtag, det vil sige tre-fire daglige kopper kaffe, men nu ser det ud til, at jo mere du drikker, desto bedre er det. Resultaterne viser det samme på tværs af en gruppe på over 700.000 mennesker med forskellig etnisk og kulturel baggrund. Den gavnlige effekt gælder også koffeinfri kaffe.