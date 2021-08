Endnu en konkurrent presser Nemlig.com: Føtex laver ny aftale for hjemmelevering

Onlinesupermarkedet Føtex.dk har knap eksisteret i seks måneder, men har allerede ansat flere hundrede chauffører. Og det er netop den hurtige udvikling i onlinesupermarkedet, der nu betyder, at Salling Group har tegnet en ny overenskomst hos 3F for chaufførerne – eller servicebudene, som Salling Group kalder dem, der leverer kundernes varer.

»Hjemmelevering er en stadig større del af vores forretning, og derfor har det været vigtigt for os og 3F, at vi lavede en ny overenskomst. På den måde sikrer vi, at servicen er i top, og at servicebudene fortsat arbejder og bliver lønnet på ordentlige vilkår«, siger Louise Gade, hr-direktør i Salling Group.

»Konkret betyder virksomhedsoverenskomsten, at servicebudene vil opleve, at der på nogle områder vil blive givet mere end i dag, og at der på andre områder vil være andre vilkår end hidtil«, siger Louise Gade.