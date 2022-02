5 tjektegn til den eneste slags tortillachips, som dur: Kun vinderen smager nok af majs og Mexico

Skal der nachos på bordet med autentisk mexicansk smag, så er der kun én slags tortillachips, der dur. De resterende testede chips smager hæderligt uden for alvor at blive interessante, konkluderer Politikens to testdommere.