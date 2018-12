Politikere afviser kritik af små elkøretøjer på cykelstierne: »Vi skal være åbne for nye måder at transportere sig på«

Flere organisationer beskylder politikerne for at tillade små elkøretøjer uden at lytte til eksperters advarsler om, at det giver flere ulykker. Det afviser politikere: Vi inddrager tilladelserne, hvis det går helt galt, lyder meldingen.

»Jeg forstår skepsissen, men vi skal passe på med at blive for melodramatiske i kritikken.«

Sådan lyder reaktionen fra den socialdemokratiske transportordfører Rasmus Prehn efter de indsigelser, der kommer fra blandt andet Rådet for Sikker Trafik, Cyklistforbundet og vognmandsbrancheforeningen DTL. De undrer sig over, at folketingspolitikerne vil tillade elskateboards, hoverboards og elløbehjul i i trafikken - især set i lyset af, at en lang række myndigheder og organisationer har advaret mod beslutningen.

Rasmus Prehns parti har nikket ja til ordningen, der som et forsøg tillader de små eldrevne køretøjer på vejbanerne og cykelstierne.

»Vi har været dybt skeptiske og overvejet, om vi skulle lade være med at åbne op for den ordning. Men man har dem i andre lande med en vis succes. Det er tale om, at vi prøver det af og evaluerer det. Får vi dårlige erfaringer med det, forbyder vi dem«, siger han.

Lad tvivlen komme produkterne til gode og lad os teste dem i storskala. Rasmus Prehn (S)

FAKTA Skader med elløbehjul Det har kunnet mærkes i skadestuerne, når der er kommet adgang til bl.a. elløbehjul som transportmiddel, lyder meldingerne fra flere byer efter indførselen af små elkøretøjer. De typiske skader er hudafskrabninger, men der er også mange tilfælde af brækkede lemmer, tandskader og alvorligere kvæstelser. 40 pct. af kvæstelserne opstået ved kørsel på elløbehjul, der sender patienter til Los Angeles’ Cedars-Sinai-sygehusets traumecenter, er hovedskader og nakkeskader, oplyser lægelig direktør Sam Torbati til CNN. Flere byer har rapporteret om dødsfald som følge af kørsel med de nye små motoriserede køretøjer. En af dem er Paris, der foreløbig har registreret fem dødsfald og 204 kvæstede. Vis mere

Organisationerne advarer samstemmende om, at det går ud over trafiksikkerheden.

»Jeg forstår godt, at de er meget optagede af trafiksikkerheden og bekymrede for, at man blander trafikformerne sammen. Der er tale om relativt nye køretøjer, så derfor er det svært at afdække en risikoprofil. I stedet for at forbyde dem på forhånd og lukke for dem, så prøver vi det. Vi skal være åbne for nye måder at transportere sig på. Lad tvivlen komme produkterne til gode og lad os teste dem i storskala«, siger Prehn.

Men det bliver så med mennesker som testdukker?

»Det er det samme dilemma, som når man har børn og gerne vil have dem til at cykle. Tør man sende dem ud i trafikken? Man bliver nødt til at teste det af en gang imellem under så velorganiserede rammer som muligt. Jeg så helst, at mange flere cyklede. Men det skal ikke være min smag, der gør, at der lukkes ned for andre interesser og behov«, siger den socialdemokratiske transportordfører.

Det er op til brugerne at opføre sig ordentligt i trafikken. Roger Matthiesen (Alt)

Alternativets Roger Matthisen ser indførslen af de nye køretøjer som et middel til at øge mobiliteten uden at få flere biler i blandt andet København.

Advarslerne er der taget hensyn til, mener han: »Selvfølgelig er der lyttet til dem. Vi har gennemgået scenarier og viden fra lande, hvor de bliver brugt. Der er en klar stigning i ulykkerne, så vi ved, at der er en øget risiko. Vi er meget opmærksomme på, at hvis vi oplever en overrepræsentation i ulykkesstatistikkerne, så lukker vi ned for ordningen. Det har vi givet hinanden håndslag på«, siger han.

Han ser de små selvkørende maskiner som vigtige for trafikken i byerne: »Det øger muligheden for at få udnyttet sin tid. Du kan nå hurtigere frem på kortere tid. Så er det op til brugerne at opføre sig ordentligt i trafikken«.

Transportordføreren afviser samtidig, at politikerne ikke kender til situationen på cykelstierne i byerne, sådan som Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam antyder.

»Jeg synes, vi har et generelt problem med, at folk er optaget af sig selv og skal frem i trafikken. Mange cyklister lader være med at vise af eller vige, når de skal. Københavnernes adfærd på cyklerne er ret uhensigtsmæssig«, siger Roger Matthisen.

Vi skal selvfølgelig tage indvendingerne alvorligt, men vi skal også favne fremtidige transportmidler. Brigitte Jerkel (K)

Den konservative Brigitte Jerkel tilslutter sig også forsøget med at tillade de små køretøjer i trafikken. Det må kunne lade sig gøre at afprøve nye transportmidler, finder hun. »Det er vigtigt at pointere, at der er tale om en forsøgsordning og ikke en permanent indførelse. Vi skal selvfølgelig tage indvendingerne alvorligt, men vi skal også favne fremtidige transportmidler«.