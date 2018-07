Valgren: Nu tager Jakob en etape efter hviledagen, og så er Touren næsten reddet

Michael Valgren var overbevist om, at Magnus Cort ville vinde, da han skulle afgøre 15. tape af Tour de France i kamp med Bauke Mollema og Jon Izagirre.

Cort var på papiret den hurtigste mand, og det viste han da også med en ganske overlegen spurt på etapens sidste 200 meter.

»Det var som at stjæle slik fra små børn«, siger Valgren efter Astanas anden etapesejr i træk og den første danske sejr i ni år.

Valgren og Cort havde hele dagen været del af en større udbrydergruppe, men det var først, da danskerne var med til at skrue tempoet i vejret op ad den lange stigning med top 40 kilometer fra mål, at det for alvor begyndte at lugte af dansk sejr.

Med den manøvre slap de nemlig af med de hurtigste afsluttere i udbruddet.

»Vi havde Lars Michaelsen i følgebilen. Han sagde: I er nødt til at komme af med sprinterne. Det gjorde vi så. Normalt er Peter Sagan og Greg Van Avermaet lidt hurtigere end Magnus. I den sidste ende var det en perfekt plan, og vi havde benene«, siger Valgren.

Han er imponeret af Corts kørsel op ad stigningerne, der normalt ikke lige er hans terræn.

»Magnus har hele tiden været sprinter. Nu er han også blevet bjergrytter. Han bliver træls i fremtiden«, siger Valgren med et smil.

»Han har vist imponerende bjergkørsel i denne Tour de France. Og jeg synes faktisk ikke, der blev kørt så stærkt. Rafal Majka satte fart, men Magnus og jeg holdt os i anden gruppe, og så fik den en over nakken nedad, og så fik vi hentet Majka. Så kunne Magnus køre frem til sidst. Det var fedt«, siger Valgren.

Dermed kan Astana drikke champagne for anden dag i træk efter Omar Frailes etapesejr lørdag.

»Nu tager Jakob (Fuglsang, red.) en etape efter hviledagen. Så er Touren næsten reddet«, siger Michael Valgren, der selv sluttede på etapens fjerdeplads.

