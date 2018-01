Overlæger slår alarm: Patienters sikkerhed er i fare Sundhedsplatformen er kommet til Region Sjælland, hvor den har skabt en »uacceptabel« risiko for fejlmedicinering, siger regionens overlæger.

Patienterne på hospitalerne i Region Sjælland risikerer at få forkert medicin, forkerte doser af den rigtige medicin eller slet ikke at få den medicin, de har brug for, efter at Region Sjælland har indført det nye it-system Sundhedsplatformen.

Det har fået overlægerne på Sjællands Universitetshospital i Køge til at slå alarm.

Sundhedsplatformen har bragt patienternes sikkerhed i fare, og der er brug for en hurtig »plan for sikker medicinering«, fremgår det af et brev fra overlægerådet til hospitalets ledelse.

Hospitalerne i Region Sjælland blev som de sidste koblet på Sundhedsplatformen 25. november, og de sjællandske læger, der før havde et velfungerende it-system, oplever nu de samme problemer, som kollegerne i hovedstaden har døjet med, siden de første hospitaler tog Sundhedsplatformen i brug i maj 2016, fremgår det af brevet.

Overlægerådet erkender, at der er »gode tiltag« i Sundhedsplatformen, som Region Sjælland og Region Hovedstaden har købt hos det amerikanske firma Epic. »Til gengæld står det desværre klart, at håndtering af medicin medfører en uforholdsmæssig stor arbejdsbyrde, men værre endnu: en betydelig og uigennemsigtig risiko for patienternes sikkerhed«, skriver overlægerådet i brevet, der blev sendt til hospitalsledelsen i sidste uge.

»Vi finder denne situation uacceptabel og efterlyser en tydelig plan for, hvordan medicinmodulet snarest kan ændres«.

Overlægerådet peger på tre problemer ved Sundhedsplatformen. Det første er patientsikkerheden. »Vi løber en markant risiko for at skade patienterne, enten ved at de får forkert medicin eller slet ikke får den livsvigtige medicin, som vi netop har brugt tid og ressourcer på at afklare, at de har behov for«, skriver rådet.

For det andet er medicinhåndteringen blevet langt mere tidskrævende.

»Der er intet, der tyder på, at man selv efter korrekt oplæring kan gøre det så hurtigt som før«, skriver rådet.

Og for det tredje er ledelsens strategi for at rette op på problemerne »utilstrækkelig«. Lægerne har fået at vide, at der ikke vil kunne ske væsentlige ændringer før i efteråret 2018. »Denne tidshorisont er uacceptabel«, skriver rådet, der beder om et skriftligt svar med en tidsplan.

Regionsledelsen er enig

Lars Onsberg Henriksen, der er koncerndirektør i Region Sjælland, siger, at lægerne har ret i deres kritik.

»Du får mig ikke til at sige, at de ikke har ret, eller at det ikke er et problem, for det er det«, siger han.

»Der er ting, der er for tunge, og det skal vi have ændret, og det har højeste prioritet. Det er vi enige med Region Hovedstaden om, og vi får folk fra det amerikanske selskab Epic herover. Så går vi i gang i de nærmeste uger«.

Lægerne skriver, at der er fare for patienternes sikkerhed. Det kan I vel ikke leve med i lang tid?

»Der findes måder at sikre sig på for lægerne, men de arbejdsgange er meget tidskrævende. Det er derfor, vi skal have ændret systemet hurtigst muligt«.

Er det rigtigt, at I havde et velfungerende medicinmodul i det it-system, I brugte før Sundhedsplatformen?

»Ja, det fungerede glimrende, og derfor er det ærgerligt, at vi nu har et medicinmodul, der ikke fungerer så godt. Det er tungt at arbejde med og besværligt«.

Man har kendt problemet i Region Hovedstaden siden maj 2016. Hvorfor har I ikke ændret systemet?