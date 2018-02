Klarlunds klumme: Serendipitet - at finde uden at søge og erkende opdagelsens værdi

Penicillin har reddet millioner af menneskers liv. Jeg elsker historien om lægemidlet, der blev opdaget ved et heldigt uheld. Spørgsmålet er dog, om der blot var tale om held. Vi skal tilbage til 1928, hvor biologen Alexander Fleming kommer hjem fra ferie og opdager, at han ved en fejl har ladet vinduet til sit laboratorium stå åbent, mens han var væk. På bordet står en række petriskåle med stafylokokbakterier, som Fleming dyrker for at studere, hvordan de vokser. I en af petriskålene er stafylokokkerne imidlertid næsten forsvundet. Det viser sig, at en særlig mugsvamp, kaldet Penicillum chrysogenum, er fløjet ind gennem vinduet og landet i petriskålen. Lige netop denne svamp, ud af flere tusinde svampesorter, har bakteriedræbende egenskaber. Mugsvampen producerer penicillin, som har dræbt stafylokokkerne i den petriskål, hvor de landede.

Bente Klarlund Overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed. Skriv til: bente.klarlund@pol.dk

Man kan sige, at penicillinet bliver opdaget, fordi Fleming glemmer at lukke vinduet. Det ligner et heldigt uheld, men i virkeligheden er der tale om begrebet serendipitet. Dette fine ord betyder at finde uden at søge og derefter erkende værdien af det, man har fundet.

Det var forfatteren Walpole, der i 1754 opdigtede ordet serendipitet. Han udledte ordet af et gammelt persisk eventyr: ’De tre prinser fra Serendip’; Serendip er et gammelt navn for Sri Lanka. Eventyret handler om øens tre prinser, der ved lykketræf og skarpsindighed vedvarende opdager ting, de ikke er på opdagelse efter.

Det er vigtigt at understrege, at Fleming havde studeret bakterier gennem mange år. Han var en vidende, erfaren og seriøst målrettet forsker, men han havde også et årvågent sind. Det var altså ikke kun en tilfældighed, at det blev netop Fleming, der opdagede penicillinet. Han var på alle måder klar til at være heldig.

Når vi om forskningsresultater siger, at de er et resultat af ’held’ eller ’heldigt uheld’, er det sjældent hele sandheden. Der er oftere tale om tilfældigheder kombineret med viden, nysgerrighed og evnen til at erkende værdien af det uventede.

Mange store videnskabelige opdagelser er resultater af serendipitet, men vi kan givetvis blive bedre til at skabe rammer for, at det uventede gennembrud opstår. Skærpet opmærksomhed på tilfældene, det uventede og det ’forkerte’ skal allerede læres i barndommen og udvikles i folkeskolen.

Professor Jens Høiriis Nielsen, KU, formulerer det således: »Tilfældige og utilsigtede begivenheder optræder hele tiden, men kun den modtagelige ånd vil forstå at omsætte dem til nye erkendelser«.