Som første supermarked i Nordeuropa: Magasin stopper salg af cigaretter Fra i dag slutter al salg af tobak i Magasin, der ikke længere vil bidrage til en afhængighed, der hvert år dræber næsten 14.000 danskere.

I dag, torsdag formiddag, er sidste dag, du kan købe dine cigaretter i Magasin på Kongens Nytorv i København, i Lyngby og Aarhus.

Klokken 12 fjerner sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) symbolsk cigaretpakkerne fra butikshylderne i Mad & Vin i København og herefter indføres et permanent stop for tobakssalg. Dermed bliver Mad & Vin Nordeuropas første supermarked til at kvitte smøgerne.

»Tobak tager livet af mange hvert eneste år, og når vi sælger cigaretter, er vi med til at bidrage til en afhængighed. Det er vi ikke interesserede i, og derfor ser vi ingen grund til at fortsætte med at sælge cigaretter«, siger Ricky Overeem, Magasins chef for mad.

I virkeligheden er det for farligt til at være i en dagligvarebutik. Niels Them Kjær, projektchef i Kræftens Bekæmpelse

Magasin har valgt at fjerne tobaksvarerne fra hylderne i de tre byer på trods af deres i alt 65.000 årlige transaktioner med cigaretter. I stedet vil butikken fremover fokusere på at sælge sunde varer.

Projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelsen, Niels Them Kjær, synes, at det er »fantastisk«, at Magasin nu går foran og stopper butikkens tobakssalg.

»Tobak slår næsten 14.000 danskere ihjel hvert eneste år. I virkeligheden er det for farligt til at være i en dagligvarebutik. Det er problematisk, at tobak har fået en så fremtrædende placering i dagligvarebutikkerne, fordi det får mange børn og unge til at tro, at det er et dagligvareprodukt. Så når Magasin nu går forrest og stopper salg af tobak, synes jeg, det er et super initiativ«, siger han.

Fælles ansvar for næste generation

Magasins forhåbning med initiativet er, at de kan blive en frontløber, så flere butikker med tiden vil følge i deres sunde, ikke-afhængighedsskabende fodspor.

Det håb deler butikken med Kræftens Bekæmpelse. Drømmescenariet for patientforeningen er, at danskere i fremtiden kun kan købe cigaretter i specialforretninger, hvis der overhovedet skal være adgang til tobak.

Unges tobaksforbrug Danmark skal i 2030 have den første røgfri generation, hvor ingen børn ryger. Det fastslog den daværende Venstre-regering i forbindelse med Kræftplan 4 i september 2016. Det går den forkerte vej. Så mange unge, 16-24 år, røg dagligt i: 2010: 17,5 procent 2013: 14,0 2017: 15,6 Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil fra Sundhedsstyrelsen, regionerne og Statens Institut for Folkesundhed på baggrund af svar fra 16.640-18.200 besvarelser. Vis mere

»Jeg synes, at Magasin med det her sender et stærkt signal om, at vi sammen skal tage ansvar for at sikre, at næste generation ikke begynder at ryge. Det er ved de unge, at vi virkelig kan rykke noget her«, siger Niels Them Kjær.

Regeringen har en målsætning om en røgfri generation i 2030, hvor ingen børn eller unge ryger.

I sidste uge kom solide data fra Sundhedsstyrelsen, der viser, at den nedadgående kurve er knækket, så antallet af unge, der ryger dagligt og til fest, er stigende.

Mens 14,0 procent af de 16-24-årige røg i 2013, var det i 2017 steget til 15,6 procent.

Kræftens Bekæmpelse er overbevist om, at det vil have en stor betydning for børn og unges udvikling af rygevaner, når man fjerner tobakken fra supermarkedshylderne.

»Det her vil ikke mærkbart påvirke rygerne i Danmark. Det vil først og fremmest få betydning for børn og unge, der ikke er begyndt endnu, fordi de ikke vil forbinde det med almindelige dagligdags produkter«, siger Niels Them Kjær.