Politikerne tøver: Kampen mod cigaretterne udebliver Sundhedsfolk efterlyser politisk handling, så målet om røgfri børn og unge i 2030 bliver en realitet. Supermarkederne er klar. Men Christiansborg er famlende, for det handler om vælgere.

Trods masser af forslag til, hvordan regeringens mål om en røgfri generation i 2030 skal nås, er det meste fortsat snak og god vilje.

Det er konklusionen, efter at sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) torsdag deltog i et længe bebudet møde i det såkaldte tobakspartnerskab med detailhandlen. Her drøftede de i fællesskab, hvad butikkerne har gjort for at overholde dansk lov og undlade salg af tobak til mindreårige, så de kan bidrage til at nå målet om en røgfri generation.

Mødet kom, dagen efter at De Samvirkende Købmænd (DSK) præsenterede 12 konkrete initiativer til begrænsning af rygning , hvoraf 10 vil kræve lovgivning. Ifølge Politikens oplysninger blev forslagene ikke drøftet på mødet.

Sundhedsministeriet oplyste efterfølgende skriftligt, at ministeren »i starten af maj måned forventer at have en drøftelse om muligheden for lovgivningsmæssige initiativer på tobaksområdet med partiernes sundhedsordførere«.

De politiske partier på Christiansborg vil først på det tidspunkt drøfte detailhandlens input. Men meget lidt tyder på, at der er store lovgivningsmæssige tiltag på vej. Det viser en rundringning, som Politiken har foretaget. På nuværende tidspunkt er der ikke politisk flertal for yderligere stramninger på tobaksområdet.

Det er besynderligt, at politikerne er så fodslæbende i forhold til at gøre noget på området Morten Grønbæk, direktør for Statens Institut for Folkesundhed.

Liberal Alliance er den mest markante modstander. Partiet vil eksempelvis hverken være med til at indføre licenskrav eller højere priser, som DSK foreslog i går.

»Vi ønsker ikke, at afgiften på tobak skal sættes op. Allerede i dag udgør afgifter og moms cirka tre fjerdedele af prisen. Vi ønsker ikke at gå videre ud ad den vej. Vi politikere skal ikke bestemme, hvordan folk skal leve deres liv«, siger Liberal Alliances sundhedsordfører, May-Britt Kattrup.

Også Dansk Folkeparti er skeptisk. De er blandt andet modstandere af bødestraf til mindreårige ved køb af cigaretter.

»Pludselig står vi med en række unge, der får en plet på straffeattesten. Kriminalisering er ikke vejen frem, for så skal det jo også gælde alkohol og andre ting«, siger Liselott Blixt.

Afgifter har stor effekt

Især blå blok afviser detailhandlens initiativer til yderligere lovmæssig regulering. Partierne vil gerne »drøfte«, men ikke lægge sig fast på stramninger, viser rundringningen.

Det beklager direktør for Statens Institut for Folkesundhed Morten Grønbæk, der er dybt frustreret over, at man trods masser af vilje og utallige forslag fra eksperter, interessenter og senest detailhandlen ikke er nået længere.

Rygning er årsagen til omkring 13.600 dødsfald årligt og den største enkeltstående faktor til tidlig død.

»Nationalt kalder det på politisk handling. Det er besynderligt, at politikerne er så fodslæbende i forhold til at gøre noget på området. Specielt når der begynder at være så meget evidens for, at højere afgifter er et godt redskab med stor effekt. I mange andre sammenhænge tror man på økonomiske incitamenter, men når det gælder rygning, er der ikke den samme vilje«, siger han og understreger, at politikerne i hans øjne lægger for meget af ansvaret over på butikkerne.

Kræftens Bekæmpelse håber, at det nye »gennemarbejdede forslag« fra DSK vil føre til politisk handling.

»Det er glædeligt, men også pudsigt, at købmændene træder til og forsøger at løfte et ansvar, som man kunne forestille sig, at politikerne burde have gjort. Og jeg er overbevist om, at politikerne ikke vender det døve øre til. Jeg både tror og håber på, at der er en diskussion i gang«, siger Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.