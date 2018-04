Bløde sofaer, lammeskind og en grøn frø trak firma op af en sump af stress Medicinalfirmaet AbbVie var ved at kollapse i mistrivsel, men så blev arbejdspladsen genrejst i et opgør med stress, egoisme, faste arbejdstider og store kontorlandskaber. Nu er AbbVie nok en gang kåret til Danmarks bedste arbejdsplads.

Det er ikke kun nøglekort og mobiltelefoner, der bliver udleveret til nye medarbejdere på medicinalvirksomheden AbbVie i Emdrup lidt nord for København.

De får også et kursus i livsbalance og stresshåndtering foruden en kulørt tøjfrø som de første tydelige tegn på, at dette firma ikke ligner alle andre. Frøen vender vi tilbage til.

Her er ingen skulderklap til ansatte, der arbejder så meget, at de glemmer alt andet end jobbet. Ingen ros til dem, der kigger den anden vej, hvis en kollega er ved at knække af stress.

Her bliver nye medarbejdere oplært i at holde balancen mellem privatliv og arbejdsliv samt trænet til at se, føle og mærke hinandens stresssymptomer.

Fakta AbbVie AbbVie er en global biofarmaceutisk virksomhed med 29.000 ansatte globalt og 90 i Danmark. Firmaet omsætter årligt for omkring 500 millioner i Danmark. I den årlige Great Place to Work- undersøgelse har AbbVie opnået en tilfredshedsscore på 99 pct., når det gælder work-life-balance. Sygefraværet har de seneste år ligget på mellem 1,5 pct. og 2 pct. I 2016 var den 1,75 pct. Det er omkring halvdelen af det gennemsnitlige sygefravær i Danmark. Produktiviteten på AbbVie er steget med 50 procent fra projektet startede i 2006, målt i omsætning per ansat. AbbVie er i 2017 nr. 1 på listen over mellemstore virksomheder i Great Place to Work-undersøgelsen. AbbVie har siden 2011 ligget stabilt på top-10-listen over de bedste arbejdspladser i Danmark. Vis mere

Og det bliver gjort helt klart, at det værste, man kan gøre på AbbVie, er at tie om stress og triste kolleger:

»Hos os er det ikke karrierehæmmende at erkende, at man har det dårligt. Tværtimod. Her går vi til lederen og siger, når vi har det svært – eller når vi kan se, at kollega Maja har det rigtig skidt«, siger Lene Riis, kommunikationsdirektør i AbbVie.

Trivsel giver god bundlinje

Filosofien er såre enkel: Stress er lig med dårlig performance, lav kreativitet og negativ bundlinje.

Trivsel og tilfredshed er omvendt lig med arbejdsglæde, høj kreativitet, effektivitet og plus på bundlinjen.

Det er den filosofi, der på den ene side har givet AbbVie noget nær danmarksrekord i lavt sygefravær og høj produktivitet, og som otte år i træk har placeret den danske afdeling af AbbVie blandt de 10 bedste mellemstore virksomheder i Danmark målt på trivsel og tilfredshed af analysevirksomheden Great Place to Work.

Sidste år tog AbbVie guldet for anden gang i en udviklingsproces, der voksede ud af nødvendighed, da virksomheden i bogstavelig forstand var ved at kollapse i mistrivsel tilbage i 2006.

»Man må sige, at vi lå ned, tynget af dårligt arbejdsmiljø i et meget hierarkisk ledelsessystem, der simpelthen ikke virkede«, fortæller AbbVies finansdirektør, Tom Schjødt, der har været med hele vejen:

»Vi havde store problemer med at holde på medarbejderne dengang. Sygefraværet eksploderede, og vi havde svært ved skabe de økonomiske resultater, der blev forventet af os. Så der skulle ske noget«, siger han.

Paradoksalt nok var det den dybe nedtur, der gav chefer og medarbejdere modet til at bygge en ny og bedre virksomhed op fra grunden – på tværs af løntrin, arbejdsopgaver og cheftitler.

For at give missionen retning og indhold blev målsætningen at skabe Danmarks bedste virksomhed.

Små dagligstuer

Den rejse har været en øjenåbner for alle involverede. Især fordi den har gjort op med utallige gængse forestillinger om, hvordan en arbejdsplads skal bygges op og fungere.

Tag nu indretningen.

Giver det mening at placere medarbejderne skulder ved skulder i store åbne kontorlandskaber, hvor de kan arbejde trofast og flittigt, mens cheferne defilerer forbi med passende mellemrum?

Ikke hos AbbVie.

Her viser Lene Riis rundt på en arbejdsplads, der mest af alt minder om en række små hyggelige dagligstuer.

Med gulvtæpper i stærke farver, brede lænestole med høje rygge, plastikgardiner i gul, grøn og rød, bøger i stabler, mødelokaler med glasvægge, flere bløde sofaer og stole iklædt lammeskind.

Her er gode muligheder for at få fred til sine arbejdsopgaver, og alligevel har alle medarbejdere en ekstra mulighed for at lukke helt af for omverdenen. Det er her, den kulørte tøjfrø kommer ind i billedet. For i det øjeblik, en medarbejder sætter sin frø på døren eller på sit skrivebord, er der dømt ’frøtid’, og så er det strengt forbudt at forstyrre.

Ikke et ord, ikke en sætning, så længe frøen er fremme.

Vi fortsætter rundvisningen og passerer adskillige venligt smilende medarbejdere, duftende frugtkurve og snurrende kaffemaskiner.

Og i et kort sekund får journalisten en dyb trang til at vrisse, om ikke det kan blive lidt for meget med al den trivsel og tilfredshed, en følelse der får ekstra næring, da øjet fanger endnu en billedramme på væggen med et dybt citat, der næsten kan virke nyreligiøst.

»Man skal ikke tage fejl«, siger kommunikationsdirektøren, som havde hun læst journalistens tanker: