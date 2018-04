Professor Peter Gøtzsche om vaccinemodstandere: Den hårde kerne er resistente over for rationelle argumenter »Vi er ikke længere store aber i Afrika«, der har godt af lidt mæslinger, mener professor Peter Gøtzsche. I ny bog går han voldsomt i rette med vaccinemodstandere. Gøtzsche støtter alle de almindelige børnevacciner, men helt så enkelt er det ikke med HPV-vaccinerne. Læs fuldt kapiteluddrag fra bogen.

»Nogle mennesker er ideologisk imod vaccination. Jeg har aldrig forstået, hvad ideen er bag denne fundamentalisme, især ikke når forældrene ikke blot udsætter deres egne børn, men også andre børn for undgåelige risici ved at afstå fra de almindelige børnevaccinationer. Flokimmunitet er vigtig. For at forhindre epidemier i at bryde ud, for eksempel af mæslinger, er det nødvendigt, at en høj procentdel af befolkningen er blevet vaccineret.

’Overlevelse i en overmedicineret verden’ Af Peter C. Gøtzsche Er udkommet på forlaget People’sPress den 16. april 2018. Sideantal: 320 Vejl. pris: 299,95 kr.

De argumenter, jeg oftest har hørt, har ikke været overbevisende. Et af dem er, at det på en eller anden måde skulle være bedre at få dit barn til at lide af mæslinger end at undgå mæslinger gennem vaccination. Denne „tilbage til naturen“-romantik er uholdbar. Hvis vi accepterer den generelle præmis, at det er bedre at lade naturen gå sin gang, ville vi blive nødt til at opgive det samfund, vi har udviklet, hvilket er meget langt fra at være „naturligt“. Men vi er ikke længere store aber i Afrika; vi klarer os langt bedre end dengang og overlever længere, end vi nogensinde har gjort. Hvis vi ikke vaccinerer vores børn, vil der blive langt flere dødsfald og tilfælde af alvorlige hjerneskader, end hvis vore børn vaccineres. Dette er så veldokumenteret, at jeg ikke engang vil ulejlige mig med at finde frem til evidensen.

Den hårde kerne blandt vaccinemodstanderne er så resistente over for rationelle argumenter og utvetydige fund i videnskab af høj kvalitet, der går imod deres overbevisning, at man må opfatte disse mennesker som religiøse eller det, som lægerne kalder at være uden for terapeutisk rækkevidde. De forårsager en masse skade, fordi de fortsætter med at udbrede deres falske forestillinger. Et af de værste eksempler er den forskning, der blev udført af Andrew Wakefield og hans kolleger, der hævdede, at vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde kan forårsage autisme. Der er bevist, at de har svindlet i deres forskning, og Wakefield og to af hans medforfattere fik frataget retten til at fungere som læge. Da Wakefield nægtede at udføre den gentagelse af sin forskning, hans arbejdsgivere havde forlangt, blev han fyret. De såkaldte antivaccinegrupper ignorerer dette og fremstiller Wakefield som offer for en sammensværgelse, som samfundet gennemførte, og som tvang ham til at forlade England og tage til USA, hvor han synes at have mange tilhængere. „Alternative fakta“ virker lettere at opfinde og få accepteret som fakta i Amerika.

Et relevant argument mod vacciner er, at de ikke er så sikre, som folk tror, fordi lægemiddelindustrien har snydt med sin forskning. Flere læsere af min bog om lægemiddelindustrien – som i realiteten er en kriminalindustri – har spurgt mig, hvorfor jeg ikke skrev om vacciner i bogen. Årsagen er pragmatisk. Jeg kunne ikke skrive om alt, og jeg troede heller ikke, at vacciner kunne være særlig interessante, da jeg havde lært, at vaccination er et af de største fremskridt i sundhedsvæsenet. Men vacciner bør granskes med samme grundighed som lægemidler, og efter at jeg fattede interesse for kontroversen om HPV-vaccinerne (se nedenfor), kom jeg til at indse, at manipulation med data, snyd og hemmeligholdelse kan være vigtige for vor opfattelse af vacciner.

Det er nyttigt at få et historisk perspektiv på vacciner. Indførelsen af vaccination mod kopper spiller en stor rolle i historien om profylakse i sundhedsvæsenet. Det byggede på den erfaring, at malkepiger og andre mennesker, der havde haft kokopper, blev sparet under koppeepidemier. I 1798 ansøgte lægen og forskeren Edward Jenner, som havde praktiseret vaccination i nogle år, om tilladelse til at præsentere sine resultater for Royal Society i London. Denne anmodning blev afvist, fordi „han ikke burde risikere sit ry ved at præsentere de lærde for noget, der syntes så meget i modsætning til etableret viden og desuden var så utroligt“. Men som det så ofte sker i medicinens historie, blev den etablerede viden modbevist, og den nye forebyggende behandling blev hurtigt accepteret.

Vaccination mod kopper blev forløberen for immunisering mod mange smitsomme sygdomme, og Jenners arbejde siges at have reddet flere liv end noget andet menneskes arbejde. Det latinske ord for ko er vacca og Jenner kaldte kokopper for Variolae vaccinae, hvilket er baggrunden for udtrykket vaccination.

Tidligere i 1700-tallet var podning med levende kopper allerede standardpraksis i England, men det indebar alvorlige risici både for modtageren og andre, da de podede personer kunne overføre sygdommen, efter at de var blevet bærere. Podningen gik ud på, at man indførte materiale fra koppepustler i huden, hvilket normalt gav en mindre alvorlig infektion end naturligt erhvervet koppesygdom, men alligevel fremkaldte immunitet.

Foto: Peter Hove Olesen

Om en infektion er dødelig eller ej, har meget at gøre med den første eksponering for mikroorganismer. Den danske antropolog Peter Aaby har lavet banebrydende forskning på dette område. Aaby gennemførte studier i Afrika og andre steder, der afviste det dogme, at underernæring spillede en væsentlig rolle for mæslingedødeligheden. Ved at bruge patientjournaler fra Blegdamshospitalet i København fra 1915 til 1925 bekræftede han sine resultater fra Afrika, der viste, at jo flere børn der var i en familie, jo højere var dødeligheden under mæslingeepidemier. Han konkluderede, at dette skyldtes, at den tætte kontakt medførte en mere intensiv eksponering inden for familien og overførsel af større doser af virusset, og at børnene derfor døde, før de havde etableret et effektivt immunforsvar. Aabys resultater blev mødt med lignende vantro blandt „de lærde“ som Jenners.

I 1977 blev kopper – en af de mest frygtede infektioner overhovedet – en udryddet sygdom. Dette var resultatet af en koordineret folkesundhedsindsats, hvor vaccination var en væsentlig komponent.

Aaby har lavet anden vigtig forskning. Vacciner kan påvirke andre infektionssygdomme, både positivt og negativt. Immunsystemet er uhyre kompliceret, og det er ikke muligt at forudsige, hvilke sidevirkninger en målrettet vaccine kan have; kun empiriske undersøgelser kan vise, hvilke de er. Bacillus Calmette-Guérin (BCG) mod tuberkulose og mæslingevaccinen reducerer sandsynligvis dødeligheden af lungebetændelse og sepsis. Derimod mistænkes den kombinerede difteri, stivkrampe og kighoste (DTP)-vaccine for at fordoble den samlede dødelighed fra ikke-relaterede infektioner i lavindkomstlande, hvilket er bekymrende, fordi lungebetændelse og sepsis er større dræbere end de sygdomme, vaccinen er rettet imod. Disse resultater gjorde ikke Aaby populær i WHO’s hovedkvarter. Sundhedsråd til borgerne bliver vanskelige, når sådanne fuldstændig uventede resultater dukker op.

Jeg er ikke i tvivl om, at den kombinerede DTP-vaccine er yderst gavnlig i vestlige lande, og en, vi alle bør have. Før vi fik disse vacciner, døde mange af difteri, stivkrampe og kighoste. Jeg husker meget tydeligt, hvordan det var at have kighoste, fordi det er så forfærdeligt. Jeg hostede konstant, og jeg lød som en søløve. Jeg ved også, hvordan det er at have fåresyge. Smerterne fra mine forstørrede spytkirtler var så intens, at jeg græd meget. Jeg kunne ikke spise og kunne ikke smile uden at opleve uudholdelige smerter.

Det er grusomt at udsætte sine børn for de rædsler, infektioner kan forårsage, der så let kan undgås ved vaccination. Men hvad med alle de andre børnevaccinationer? Min private tommelfingerregel er, at hvis en vaccine er en del af det officielle vaccinationsprogram i nogle lande og ikke i andre, selv om de i øvrigt ligner hinanden, så er det nok ikke så vigtigt, at dit barn bliver vaccineret.

Et eksempel på dette er rotavirusvaccinen, som ikke er på børnevaccinationsprogrammet i Danmark, selv om vi havde en stærk lobbygruppe, der pressede meget på for at få det. Hvis du googler rotavirus programme, er der flere interessante poster, herunder en WHO-rapport fra 2013, som anbefaler, at rotavirusvacciner skal indgå i alle nationale immuniseringsprogrammer og skal være en prioritet, især i lande med mange dødsfald forårsaget af rotavirus-diaré, som for eksempel i Syd- og Sydøstasien og Afrika syd for Sahara.

Dette er de centrale spørgsmål for vaccinationer: Hvad er risikoen for at blive smittet, og hvad er risikoen for at dø eller blive alvorligt skadet? WHO taler om lande med høj dødelighed, men hvad med dit eget land?

Det er svært at komme med evidensbaserede råd om vaccinationer globalt, da forekomsten af sygdommene er vigtig for beslutningstagningen. Det bliver tydeligt, hvis vi overvejer alle de vacciner, der tilbydes til rejsende, men jeg mener, at vi alligevel bør forsøge at lave vores hjemmearbejde i stedet for bare passivt at tage imod, hvad der anbefales. Som andre interventioner kan alle vacciner skade, og nogle skader kan være alvorlige, så vi skal finde en balance mellem estimerede gavnlige og skadelige virkninger.

Det kan fungere på denne måde: Forestil dig, at du finder ud af, at risikoen for at blive smittet i løbet af et tougersophold i et tropisk land er omkring en ud af tusind (dette er den sværeste del; det er meget svært at vurdere, hvad denne risiko er). Og at risikoen for at få en alvorlig komplikation til sygdommen er en på halvtreds. Så er din risiko for at blive slemt skadet uden vaccination en på 50.000. Hvis du finder indlægssedlen til vaccinen eller lignende oplysninger på internettet og finder ud af, at risikoen for at blive alvorligt skadet af vaccinen er en på 10.000, betyder det, at du kan rejse uvaccineret til sådanne steder fem gange uden at udsætte dig for en større risiko for alvorlig skade ved ikke at tage vaccinen, end hvis du havde taget vaccinen.

Japansk encephalitis

Vi kunne se på, hvordan dette fungerer i praksis. Det anbefales undertiden at blive vaccineret mod japansk hjernebetændelse, men hvor almindeligt er det? Hvis man googler Japanese encephalitis, dukker der forskellige forslag op, mens man skriver, herunder incidence, dvs. forekomst, hvilket betyder, hvor mange tilfælde der er i et givet år. Den første post er til WHO: „Den årlige forekomst af klinisk sygdom varierer både på tværs af og inden for endemiske lande, lige fra mindre end en til over ti pr. 100.000 indbyggere eller højere under udbrud.“ Hvis vi bruger den høje risiko, ti per 100.000, hvilket er en per 10.000, skal vi dele denne risiko med 26 for at få risikoen i to uger, hvilket kun er en per 260.000.

WHO forklarer, at dødsraten for de inficerede kan være så høj som 30 %. Permanente neurologiske eller psykiatriske følgevirkninger kan forekomme hos 30-50 %, og der er ingen behandling. WHO nævner også, at der findes „sikre og effektive vacciner“. Du skal aldrig tro på sådanne udsagn. Intet er sikkert, og du bør forsøge at finde ud af, hvor ofte folk bliver alvorligt skadet med og uden vaccinen, og hvad skaderne består af.

I medicinsk jargon bruger folk sjældent ordet skader (harms); de taler om bivirkninger, hvilket er en måde at nedtone det uundgåelige på – at alle behandlinger kan gøre skade. Så længe denne tradition råder, er det bedst at søge på bivirkninger (side effects). Adverse effects kan også være et nyttigt udtryk.

Jeg googlede alligevel japanese encephalitis vaccine harms og fandt interessante poster. En rapport fra 1996 bemærkede, at 54 % af de vaccinerede personer rapporterede en eller flere bivirkninger; at 2,2 % af de vaccinerede, der fik bivirkninger, søgte lægehjælp; og at 1,8 % var ude af stand til at arbejde i 2,2 dage i gennemsnit. Forfatterne bemærkede, at mængden af systemiske reaktioner tydede på en potentiel risiko for alvorlige anafylaktiske (akutte allergiske) reaktioner, og at japansk encephalitis er en yderst sjælden sygdom hos rejsende.

Da alvorlige skader ofte bliver nedtonet eller udeladt (de fleste af de poster, jeg kiggede på, handlede om almindelige bivirkninger), inkluderede jeg FDA (US Food and Drug Administration) i min søgning, hvilket ofte er meget nyttigt: japanese encephalitis vaccine side effects FDA. Den første post var produktinformationen for en vaccine forhandlet af Sanofi Pasteur.

Folk bør ikke påbegynde en international rejse inden for ti dage efter vaccinationen på grund af muligheden for forsinkede allergiske reaktioner, og de bør have let adgang til lægehjælp. Bivirkninger omfatter umiddelbar generaliseret urticaria eller angioødem og forsinket generaliseret urticaria eller angioødem i arme og ben, ansigtet og i munden og svælget (kaldt orofarynx, men det forstår patienterne jo ikke, så de forstår heller ikke, hvor farligt det er), især af læberne. Beslutningen om at give vaccinen bør afbalancere risikoen for eksponering for virusset og for udvikling af sygdom, tilgængelighed og accept af repellenter (som er insektmidler) og andre alternative beskyttelsesforanstaltninger og bivirkninger af vaccinationen. Systemiske bivirkninger, hovedsagelig feber, hovedpine, utilpashed, udslæt og andre reaktioner, såsom kuldegysninger, svimmelhed, myalgi (som er muskelsmerter), kvalme, opkastning og mavesmerter er blevet rapporteret hos cirka 10 % af de vaccinerede. Meget sjældent har der været dødsfald med vaccineassocieret encephalitis.

Mange mennesker skades således af vaccinen. Og da man kan dø af vaccinen, må der være situationer, hvor der faktisk dør flere ved at blive vaccineret end ved ikke at blive vaccineret; det afhænger jo helt af risikoen for at blive smittet. Desuden overføres japansk encephalitis af myg, hvilket indebærer, at moskitonet og insektmidler vil give god beskyttelse. Det betyder efter min opfattelse, at vaccination mod japansk encephalitis normalt ikke bør anbefales.

Jeg har aldrig været vaccineret mod japansk encephalitis, fordi jeg vidste, at risikoen for at blive inficeret var ekstremt lav. Men WHO anbefaler, at rejsende, der tilbringer lang tid i endemiske områder (dvs. områder, hvor sygdommen regelmæssigt opstår), skal vaccineres. Lægehåndbogen anbefaler, at børn over to måneder og voksne, som på bestemte tidspunkter rejser til områder i Sydøstasien og det øvrige Asien, hvor japansk encephalitis forekommer med øget hyppighed, vaccineres. De amerikanske Centers for Disease Control siger, at du skal have vaccinen, hvis den anbefales og: „Tal med din læge om dine rejseplaner: Din læge kan hjælpe dig med at afgøre, om du har brug for JE-vaccinen baseret på længden af din rejse, de områder, du vil rejse igennem, og dine planlagte aktiviteter.“

Disse anbefalinger betyder, at hvis du tager på ferie i Thailand i en uge, bør du blive vaccineret. Men det føler jeg mig ikke overbevist om. Den amerikanske henstilling er ret typisk for Amerika, hvor reklamer for medicin på tv altid slutter med „Tal med din læge“. Men i et område med så meget usikkerhed er det meget usandsynligt, at din læge vil være kvalificeret til at rådgive dig. Det handler mere om ikke at tage ansvar i officielle anbefalinger, og derfor sender man sorteper videre til andre. Institutioner beskytter sig selv ved at være overforsigtige. Hvis nogen dør, kan de pege på, at de advarede folk.

Jeg bebrejder ikke disse organisationer. De er i en vanskelig situation. Men min konklusion er, at vi selv skal finde fakta i stedet for at følge officielle råd blindt.

Da jeg var ung, var evidensbaseret medicin ikke opfundet. Jeg fik de fleste af de anbefalede vacciner, som omfattede kopper (som nu er udryddet), gul feber, kolera, tyfus og hepatitis A. Jeg fik også gammaglobulin, før jeg tog på en tur til Kenya i 1980 under primitive forhold, selv om jeg var skeptisk over for at få en injektion af antistoffer fra flere donorer, da jeg ikke kunne vide, om det ville overføre en infektion. Jeg ville bestemt ikke tage en sådan injektion i dag, og jeg mener heller ikke, det anbefales. FDA’s produktinformation for Gammagard nævner kun personer med immundefekt som brugere af produktet, ikke rejsende, og der er også en liste over temmelig hårrejsende skader, for eksempel trombose (blodprop), nyresvigt og død. Dette er ikke et produkt, man skal tage let på, men i 1980 var min læge ligeglad.

Menneskers opfattelse af de risici, de er villige til at løbe, varierer enormt, hvorfor folk beslutter noget forskelligt på baggrund af den samme evidens. Selv om rabies (hundegalskab) er ekstremt sjælden, ville jeg blive vaccineret mod rabies, hvis jeg blev bidt af en hund eller en flagermus i tropiske lande eller af et egern i Nordamerika. Da det tager tid, før rabies dræber dig, er vaccination efter biddet effektiv.

Da jeg var barn, var der ikke ret mange vacciner. Jeg vil ikke tøve et øjeblik med at anbefale dig de almindelige vacciner, for eksempel mod mæslinger, fåresyge, røde hunde, difteri, polio, stivkrampe, kighoste og pneumokokker (som blandt andet beskytter mod pneumokok-meningitis).

Helt så enkelt er det ikke for HPV-vaccinerne.

HPV-vaccinerne

HPV-vaccinerne har til formål at forebygge dødsfald af livmoderhalskræft ved at reducere risikoen for at blive inficeret med humant papillomavirus. De er kontroversielle, fordi der er vigtige usikkerheder. De har givet anledning til en masse offentlig debat, især i Danmark, hvor forskning udført på Synkopecentret på Frederiksberg Hospital tydede på, at nogle af de vaccinerede piger kunne være blevet alvorligt skadet af vaccinerne. Disse skader omfatter posturalt ortostatisk takykardisyndrom (POTS; med risiko for at besvime), komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) og kronisk træthedssyndrom (CFS).

Historien om vaccinerne er meget interessant. Den handler om uoverensstemmelsen mellem folkesundhed og individuel sundhed og er ét eksempel blandt mange på, at vi ikke kan stole på vore lægemiddelmyndigheder.

Da jeg ikke havde nogen interesse i disse vacciner, afslog jeg en invitation til et møde om dem i Sundhedsstyrelsen i august 2015. Jeg sendte en mere kvalificeret kollega, men den tidligere departements chef i Sundhedsministeriet ønskede, at jeg skulle komme. Han havde håbet på, at jeg ville blive overbevist om, at der ikke var nogen grund til at bekymre sig om vaccinesikkerheden, men jeg blev overbevist om, at der var noget, der krævede yderligere videnskabelige undersøgelser. Det, der gjorde størst indtryk på mig, var et foredrag af læge Louise Brinth, der havde set mange af de ramte piger, som overvejende var elitesportsudøvere. Sådanne mennesker har svækket immunforsvar. Hvis noget gik galt efter vaccinationen, gav det derfor mening for mig, at det primært ville påvirke sådanne kvinder.

I november 2015 udgav det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) en rapport, hvis hovedbudskaber var, at der ikke var noget at bekymre sig om, og at de gavnlige virkninger af vaccinerne opvejede skadevirkningerne. Seks måneder senere klagede vi til EMA over, hvad vi opfattede som dårlig embedsførelse i forbindelse med vurderingen af vaccinernes mulige alvorlige neurologiske skader.

EMA’s svar til os var skuffende. Nogle af vore indvendinger blev slet ikke behandlet, og flere af EMA’s udtalelser var forkerte, alvorligt vildledende eller irrelevante for den kritik, vi havde rejst. Vi klagede derfor til den Europæiske Ombudsmand over EMA i oktober 2016.

Ombudsmandens redegørelse forelå et år senere, og vi udgav en endelig rapport, der kommenterede redegørelsen, to uger senere. De forskellige dokumenter er tilgængelige på nordic.cochrane.org/news .

Vore vigtigste observationer er disse:

EMA bad producenterne om at søge efter mulige skader i deres databaser, og det betød ikke noget for EMA, at de søgestrategier, virksomhederne anvendte, var yderst utilstrækkelige og må have overset mange tilfælde.

EMA erklærede, at adjuvanserne anvendt i vaccinerne for at øge immunresponset er sikre, men de fem referencer, EMA gav til støtte for sin opfattelse, var enten ikke tilgængelige eller irrelevante. Vi undersøgte problemet selv og fandt ingen evidens for, at sikkerheden af adjuvanserne nogensinde er blevet undersøgt.

EMA tillod fabrikanterne at lægge „placebo“-grupperne sammen i deres forsøg, selv om ingen af forsøgene i virkeligheden var placebokontrollerede. I næsten alle forsøgene var placebo en adjuvans eller en hepatitisvaccine. Hvis disse aktive „placeboer“ forårsager lignende skade som HPV-vaccinerne, vil det være vanskeligt eller umuligt at anvende forsøgene til at finde ud af, om HPV-vaccinerne forårsager de mistænkte sjældne skader.

EMA lavede sine egne litteratursøgninger, men hemmeligholdt resultaterne for sit eget videnskabelige, rådgivende udvalg. De tilbageholdte rapporter afslørede, at HPV-vaccinerne, andre vacciner og måske også adjuvansen (i kombination med en ellers harmløs virusinfektion) potentielt kan forårsage POTS eller CRPS hos nogle mennesker.

Det lignede en bevidst handling, at EMA tilbageholdt disse oplysninger fra sit eget ekspertudvalg, der endda arbejdede under en livslang fortrolighedsklausul.

Uppsala WHO Drug Monitoring Centre og de danske sundhedsmyndigheder, som begge havde fundet tegn på skade, var utilfredse med, hvordan deres observationer og rapporter blev afvist af EMA.

Vi mente, at EMA havde begået videnskabelig uredelighed i forbindelse med HPV-vaccinerne. Ved at bruge EMAs eget materiale er min forskergruppe i 2018 kommet frem til interessante resultater, som vi har indsendt til publicering.

Lad os antage, at du ikke ved noget som helst om HPV-vaccinerne. Hvordan vil du finde pålidelige oplysninger, der kan hjælpe dig med at beslutte, om du skal få din 12-årige datter vaccineret?

Den sædvanlige tilgang virker også denne gang. Google hpv vaccine cochrane, og du vil se, at vi har klaget over EMA, og at nogle mennesker har kritiseret vores klage. Det gjorde de i et ret ukendt tidsskrift kaldt npj Vaccines, men som du kan se på Google, er weba dressen til tidsskriftet www.nature.com . Denne vigten sig med lånte fjer har fået mange til at tro, at vi blev kritiseret i tidsskriftet Nature. Da kritikken var forfejlet, indsendte vi en afvisning til det samme tidsskrift, som det tog meget lang tid at få accepteret til offentliggørelse.

Hvad vigtigere er, kan du se, at der findes en Cochrane-oversigt, men hidtil er kun protokollen blevet offentliggjort. Når oversigten er kommet, kan du stadig få adgang til protokollen ved at bruge indstillingen Version History. Hvis du ikke kan finde den på Google, så gå til Cochrane-biblioteket, og søg på hpv vaccine.

Du kan læse protokollen ved at klikke på “See the full review …” og derefter på “Continue reading the full article”. Protokollen indeholder vigtige baggrundsoplysninger. Forfatterne bemærker, at mange oversigter har forsøgt at opsummere resultaterne af HPV-vaccinef orsøgene. De citerer disse oversigter og forklarer, hvorfor de er utilstrækkelige, for eksempel fordi rapporteringen af data er ufuldstændig.