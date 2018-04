Professor: Brug doktor Google – og gå i kritisk dialog med din læge Professor Peter Gøtzsche opfordrer i ny bog danskerne til at blive læger i eget liv. Al troværdig viden om sygdom og behandling findes på nettet, og nu skal du bare lære, hvordan du finder ud af, om en behandling er god for dig eller ej. Uanset hvad din læge siger, mener professoren.

Mindre kirurgi, mindre medicin, mindre screening. Og mere accept af livets gang med kropslige symptomer, lidelse og sygdom. For ønsket om lægehjælp kan faktisk skade dig mere, end det gavner.

Det er budskabet fra den kontroversielle, men også anerkendte forsker, professor og direktør ved Det Nordiske Cochrane Center Peter Gøtzsche i en ny bog.

»Jeg siger og ville sige nej tak til rigtig mange forslag om behandling i det danske sundhedsvæsen, som rigtig mange patienter siger ja tak til, fordi de ikke har sat sig ind i tingene«, siger han.

Peter Gøtzsche om: C-vitamin – og forkølelse: »Baseret på 29 sammenligninger, der omfatter 11.306 deltagere, fandt Cochrane-oversigten at regelmæssig indtagelse af C-vitamin ikke havde nogen indflydelse på forekomsten af forkølelse. C-vitamin forhindrer altså ikke forkølelse. Det virker heller ikke, hvis behandlingen starter, efter at symptomerne er kommet, da der ikke er nogen konsistent virkning på varighed eller alvorligheden af forkølelsessymptomer«. »Høje doser af C-vitamin er forbundet med flere skadevirkninger, der inkluderer blodpropper, hjertedødsfald, nyresten, pro-oxidantvirkninger, problemer med fordøjelsen og destruktion af røde blodlegemer«. Hostesaft: »Du skal ikke bruge hostemedicin. Det virker ikke, og noget af det kan dræbe dig. Jeg kiggede på den kliniske forskning for nogle år siden, og det er et mareridt af dårlige og mangelfulde forsøg med irrelevante resultater«. Mammografiscreening: »I betragtning af de usikre gavnlige virkninger og de sikre skader kan en overordnet nytteanalyse ikke falde positivt ud til fordel for mammografiscreening«. Psykofarmaka: »Du bør ikke tage psykofarmaka. Den eneste undtagelse, jeg kan forestille mig, er en alvorligt forstyrret akut situation, men selv der skal lægemidlet hurtigt trappes ud«. ADHD: »Piller mod, hvad psykiatere kalder ADHD, som jeg anser for at være en skadelig social konstruktion og ikke en sygdom, bør slet ikke anvendes. De kan få børn til at sidde stille i skolen, men effekten forsvinder ret hurtigt, og som for alle andre psykofarmaka er de langsigtede virkninger skadelige«. NSAID/fx ibuprofen: »Jeg kunne ikke drømme om at tage aspirin for smerter, da dette stof tilhører klassen, der ganske misvisende kaldes for ikke-steroide, antiinflammatoriske stoffer (NSAID). Disse stoffer er skadelige, og aspirin kan for eksempel forårsage blødninger«. Kroniske smerter: »Kroniske smertepatienter kan være meget vanskelige at håndtere for lægerne, da de kan være kronisk utilfredse, uanset hvad du gør. Det er vigtigt at indse, at psykologiske faktorer spiller en rolle, når intet ser ud til at hjælpe«. »Nogle patienter, der klager over smerter et eller andet sted i kroppen, er uden for terapeutisk rækkevidde, således at uanset hvad vi prøver, vil de sige, at det ikke virker. I dette klientel finder vi mange misbrugere af opiater (morfin mv., red.) og andre stoffer«. Alternativ medicin: »Jeg søgte efter evidensen for gavnlige virkninger af de mest almindeligt anvendte (alternative, red.) behandlinger, men fandt ingenting. Intet af det, jeg så, var så overbevisende, at jeg ville anbefale behandlingen. Desuden er alternativ medicin ikke ufarligt«. Kiropraktik: »Manipulation af rygsøjlen udføres ofte, men en Cochrane-oversigt af 20 forsøg med patienter med akutte lændesmerter fandt ingen effekt. Manipulation var ikke bedre end snydemanipulation, uvirksomme interventioner eller som tilføjelse til en anden intervention«. »Effekten af manipulation på kroniske lændesmerter er lige så skuffende«. »Skaderne af manipulation er sandsynligvis meget underrapporterede«. Zoneterapi: »Ingen har påvist, at der findes topografiske forbindelser mellem fodsålerne og de indre organer, eller fra hænder eller ører, der også undertiden masseres. Der er kun gennemført enkelte forsøg, og de er små og behæftede med bias. Der er ikke påvist nogen effekt af zoneterapi på sygdom, og det ville heller ikke forventes. Zoneterapi har med trivsel at gøre, ikke med helbredelse eller lindring af sygdom«. Kilde: Overlevelse i en overmedicineret verden, P. Gøtzsche. Vis mere

»Men hvorfor skal jeg alene have det privilegium, fordi jeg er læge, at jeg kan søge pålidelig information på nettet? Det skal andre da også kunne. Nettet er fuldt af fuldstændig håbløse fakta og dårlig videnskab, så man skal ikke tage alt for gode varer. Men nettet er også – hvis man lige lærer at bruge det fornuftigt – fuldt af troværdig gennemgang af den videnskabelige litteratur, så alle kan se, om en behandling er en god idé eller ej. Derfor har jeg skrevet bogen«.

Professoren ønsker at give danskerne troen på, at de godt selv kan finde svar på de spørgsmål, som de stiller om sygdom og behandling.

Alternativet til medicin er ingen medicin. Det er ikke alternativ medicin eller alternativ behandling. Jeg er tilhænger af den evidensbaserede medicin, ikke ammestuehistorier Professsor Peter Gøtzsche

Siden 1993 har Peter Gøtzsche stået i spidsen for Det Nordiske Cochrane Center, som hører til det globale nonprofitforskersamarbejde The Cochrane Collaboration, hvis formål er via avanceret metodisk analysearbejde af videnskabelige lægemiddelforsøg at skære igennem medicinalindustriens, myndighedernes og specialisternes mange interessekonflikter og til tider skæve fremstilling af fakta.

To roste og kritiserede bøger

Peter Gøtzsche skrev to kritikerroste, men også stærkt kritiserede bøger ’Dødelig medicin’, hvor han sammenligner medicinalindustrien med organiseret kriminalitet og konkluderer, at lægemidler er den tredjehyppigste dødsårsag, og ’Dødelig psykiatri’, hvor han opfordrer til et stop for stort set al psykiatrisk medicinsk behandling undtagen i særlige akutte situationer og kun kortvarigt.

Nu er han aktuel med bogen ’Overlevelse i en overmedicineret verden – Find selv evidensen’, hvor han løfter sløret for, hvordan man som almindelig borger kan søge troværdig information om for eksempel medicinsk behandling, kirurgi, screening, vacciner og alternativ behandling. Og undgå nettets faldgruber.

Det vigtigste er sådan set at læse resumeet af de litteraturgennemgange af behandlinger, som Cochrane-netværket har udarbejdet. Der findes over 10.000. Her kan du hurtigt se, om medicin eller anden behandling af din lidelse er fornuftigt.

Bogen er en nuanceret guide til en bedre brug af ’doktor Google’, som skal bruges i en verden, der ifølge Peter Gøtzsche er »overdiagnosticeret og overbehandlet«.

I strømmen af eksempler i bogen om alt fra kolesterolmedicin, brystkræftscreening, prostatatests, ibuprofen og depressionsmedicin over akupunktur til C-vitamin bruger Peter Gøtzsche ofte de systematiske litteraturgennemgange og analyser fra Cochrane-samarbejdet som sandhedens trumf mod etablerede anbefalinger eller befolkningens tilgang til sundhedshjælp. Og mener, at hver enkelt selv skal gøre det samme.

»Hvis jeg kan se af mine informationssøgninger, at udsigten til gevinst ved en medicinsk behandling ofte er lille, og jeg kan se en lang række skadevirkninger, så siger jeg ofte selv nej tak. Ville du ikke gøre det samme? Men tit får vi af lægen og industrien tegnet et alt for rosenrødt billede af en given behandling«, siger han.

Peter Gøtzsche mener ikke, at lægerne anbefaler medicin eller kirurgi mod bedre vidende, eller fordi de har onde hensigter. De gør det for at hjælpe patienten – og for at gøre ’noget’. Tit kender lægerne, ifølge Gøtzsche, ikke selv den videnskabelige litteratur.

»Jeg er ikke nihilist. Der findes en lang række sygdomme og tilstande, hvor vi naturligvis skal behandle med medicin eller operation. Men vi skal være langt, langt mere bevidste om, hvad det er, vi gør. Og ikke bare tage lægens ord for gode varer – han ved tit mindre, end du selv kan finde frem til ved en hurtig Google-søgning«, siger han.

Mor opdagede meningitis – læger afslog

Gøtzsche nævner den tragiske sag om den 16-årige Mathias Baadsgaard, der døde af meningitis, som et eksempel på, at vi almindelige borgere til tider kan være mere kvalificerede end fagfolkene.

Moderen Trine Baadsgaard vågnede om natten, da sønnen kastede op. Han har røde pletter på hænder og fødder, som hun fik hurtigt ’googlet’ sig frem til er tegn på meningitis.

Rystet ringer hun til alarmcentralen 112 og fortalte, at hun frygtede, sønnen led af meningitis. I ambulancejournalen står, at udslættet ikke kunne gå væk, og at han var febril.

Lægen i ambulancen afviste dog muligheden for meningitis og gav ikke penicillin.

På Herlev Hospital var der kommet flere pletter på drengens krop, men børnelægen overtog ambulancelægens vurdering og afviste også, at det kunne være den frygtede sygdom – uden at undersøge drengen yderligere. Mathias Baadsgaard blev udskrevet og døde få timer senere.