Receptblokken sidder løst: I nogle kommuner får hver tredje ældre med demens antipsykotisk medicin Medicin med alvorlige bivirkninger udskrives for ofte til ældre med demens, mener regeringen.

I nogle af landets kommuner får alt for mange ældre med demens antipsykotisk medicin for at dæmpe til at dæmpe uro, agrression og andre ændringer i adfærden som følge af sygdommen.

Det mener regeringen på baggrund af nye tal for brugen af den stærke medicin blandt demenspatienter. På landsplan får hver femte ældre med demens antipsykotisk medicin, men dykker man ned i tallene for de enkelte kommuner, er der store forskelle i, hvor hyppigt lægen udskriver en recept på medicinen.

I nogle magistrater er andelen 30 procent, mens andre kommuner ligger tæt på målet i den nationale handlingsplan for demens om, at maksimalt 10 procent ældre med demens skal have antipsykotika. Størst er forbruget i kommuner i det sydlige Jylland samt i Nordsjælland, viser tal for Sundhedsdatastyrelsen for 2016.

Halvering inden 2025

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og ældreminister Thyra Frank (LA) mener, at »receptblokken sidder for løst i nogle kommuner«.

»Det er bekymrende, at nogle kommuner ligger så højt, og der er noget, der tyder på, at man i Sydjylland og Nordsjælland er for hurtige til at udskrive antipsykotisk medicin til mennesker med demens fremfor at kigge på alternative behandlings muligheder«, siger Sundhedsministeren i en pressemeddelelse.

Fakta Handlingsplan om demens Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner.

Flere mennesker med demens skal udredes, of 80 procent skal have en specifik diagnose.

En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2025. Vis mere

Et bredt flertal i Folketinget vil halvere forbruget af antispsykotisk medicinsk blandt ældre med demens inden 2025, og ministeren sætter sin lid til, at tal for 2017 vil vise et fald.

Når læger skal være påpasselige med at udskrive medicinen, skyldes det, at den kan have alvorlige bivirkninger som sløvhed, spasmer, parkinsonisme, blodpropper, hjerteproblemer og overdødelighed. På den baggrund anbefaler Sundhedsstyrelsen, at ældre med demens »som udgangspunkt« ikke behandles med medicinen.

Omkring 35.000 danskere fra 65 år og opefter lever med en demensdiagnose. Under det tal er en gruppe af ukendt størrelse, som har sygdommen, uden at den er blevet diagnosticeret.

Demens er en tilstand, hvor de mentale færdigheder svækkes mere og mere. De fleste ramte får svært ved at huske. Initiativ og handlekraft bliver ofte også svækket, ligesom evnen til at finde de rigtige ord, finde vej, regne og løse problemer bliver ringere.