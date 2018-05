Går stik imod ønsket den forkerte vej: Alt for mange får særlig antibiotika

Landets hospitaler er fortsat ikke gode nok til kun at anvende de helt vitale antibiotika til de allermest syge patienter. Faktisk steg forbrug af lægernes sidste behandlingsmulighed ved livstruende bakterieinfektioner, tre former for kritisk vigtige antibiotika, sidste år.

Det viser den første årlige måling af antibiotikaforbruget til mennesker, som Sundhedsministeriet offentliggør i dag.

Sidste sommer opsatte sundhedsministeren for første gang nogensinde tre mål for det danske anbiotikaforbrug til mennesker i 2020.

Det går stik imod ønsket den forkerte vej med de kritisk vigtige antibiotika. Det skal vi nu alle have et øget fokus på Ellen Trane Nørby (V), sundhedsminister

Mens der blev brugt 23,7 dagsdoser per 100 sengedage i 2016 mod de mest sejlivede bakterier, var forbruget af de kritisk vigtige antibiotika steget til 26,6 i 2017. Dermed synes målet om kun 21,3 doser i 2020 langt væk.

»Det går stik imod ønsket den forkerte vej med de kritisk vigtige antibiotika. Det skal vi nu alle have et øget fokus på«, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Hun glæder sig over, at det går bedre med de to andre mål. Antallet af indløste recepter fra den praktiserende læge og de privatpraktiserende speciallæger falder hurtigere end ventet. De står for 90 procent af det samlede forbrug.

»Mange har fået en øget bevidsthed om, at man ikke skal bruge antibiotika, uden det er højst nødvendigt. Vi har forstået, at resistente bakterier er en af de største trusler mod vores sundhed og sundhedsvæsen«, siger hun.

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet og overlæge på Odense Universitetshospital, siger, at hospitalslægerne flere år før den nationale handleplan var gået i gang og reducerede forbruget markant.

»Derfor er de lavthængende frugter allerede høstet. De kritiske vigtige antibiotika til intensiv brug er som at vende en supertanker. Det gør man ikke fra det ene øjeblik til det andet, da det er dødssyge mennesker, der har brug for hjælp. Det er de sygeste af de syge. Men vi arbejder på det«, siger han.

Professoren understreger, at han »naturligvis støtter målsætningen«, og »vi skal have forbruget sænket, hvor vi kan«, fordi hospitalslægerne ser stadig flere resistente bakterier som eksempelvis MRSA og CPO.

I dag dør mindst 25.000 EU-borgere per år ifølge det europæiske center for sygdomsbekæmpelse, ECDC, af bakterier, der ikke kan slås ihjel af antibiotika, 700.000 på verdensplan. I 2050 vil flere dø af modstandsdygtige bakterier end af kræftsygdomme.

Mindre antibiotika hos egen læge

Antibiotika virker kun på bakterier. Ofte kan lægen ikke finde ud af, om symptomer skyldes bakterier eller virus. Eksempelvis skyldes ni ud af ti tilfælde af hoste hos voksne en virus. Kun ét ud af tyve børn med mellemørebetændelse har gavn af antibiotika. Kun i halvdelen af alle tilfælde med symptomer på urinvejsinfektion hos kvinder skyldes det bakterier.

Anders Beich, formand for de praktiserende lægers videnskabelige selskab, DSAM, forklarer, at der er sket et holdningsskifte hos forældre til syge småbørn, som står for en stor del af antibiotikaforbruget hos den praktiserende læge.

»De efterspørger i mindre grad antibiotika med det samme«, siger han.

Andet mål i handleplanen går langsommere end ønsket. De praktiserende læger skal oftere udskrive det gamle smalspektrede penicillin frem for de bredspektrede typer.

Ifølge Anders Beich bliver det svært at opfylde det mål. Mange små børn bryder sig ikke om smagen.

Samtidig er de praktiserende læger blevet bedre til at behandle patienter med forværret kronisk obstruktiv lungelidelse, kol, med bredspektret penicillin, fordi det som det eneste dræber bakterierne i luftvejene, hvilket modvirker målsætningen.