Shiiiit: Snart koster smøger tæt på 200 kroner down under Tobakspriserne kan blive for høje, advarer australsk tobaksforsker. Men der er vi slet ikke, siger eksperter.

Prisen på cigaretter er det tiltag, der alene kan få flest unge til aldrig at tænde den første smøg og få flest rygere til at slukke den sidste for altid.

Det er alle eksperter enige om, og senest har Sundhedsstyrelsen over for Folketinget oplyst, at stiger prisen på en pakke cigaretter i Danmark fra de nuværende omkring 40 kroner til 60 kroner, vil unges tobaksforbrug falde med 75 procent.

Derfor støtter Konservative, Radikale, Alternativet, Enhedslisten og SF markant forhøjede danske cigaretpriser, mens Liberal Alliance er modstander, Dansk Folkeparti kun ser småjusteringer i den politiske horisont, og Socialdemokratiet og Venstre fortsat ikke ved, hvad de mener om højere priser.

Hvert år dør 13.600 af rygerelateret sygdom, og rygning er den største enkeltårsag til en for tidlig død.

»Jeg ser ingen grund til, at vi er det land i Europa med næstbilligst tobak. Det er en skamplet. Vi kan i Danmark opnå meget mindre sygdom ved at få langt færre rygere, hvis vi øger tobaksprisen, før smertegrænsen nås«, siger Charlotta Pisinger, professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet og Hjerteforeningen.

Smertegrænsen, hun henviser til, har de nok passeret i landet med verdens højeste cigaretpriser – Australien. Her koster en standard 25-styks mellem 130 og 160 kroner, alt efter mærke. Mere end tre gange så meget som herhjemme. Fra 2013 og frem til 2020 stiger de australske cigaretpriser årligt med 12,5 procent, så flere mærker vil nå 200 kroner pakken i 2020.

Der er i dag halvt så mange australske rygere som i starten af 1990’erne, men siden 2013 er andelen af rygere trods de konstant højere priser kun faldet minimalt til 12,4 procent rygere.

Alt tyder derfor på, at smertegrænsen er nået for, hvor lavt antallet af rygere kan komme trods konstant øgede priser. Det illegale marked er også steget markant.

Nogle kan ikke stoppe

Derfor advarer Colin Mendelsohn, specialist i rygeforebyggelse og lektor på Institut for folkesundhed på University of New South Wales i Australien, imod, at tobakspriserne stiger i det uendelige i den politiske jagt på færre rygere.

»Vi må bare konstatere, at der er mange mennesker, som er så afhængige af tobak, at de bliver ved med at pulse løs, selv om prisen stiger hvert år. Og det giver desværre en række samfundsmæssige problemer«, siger han.

De markant øgede priser har dog, som al forskning viser, fået stadig færre unge australiere til at begynde at ryge. I 1996 røg 17 procent af de 12-15-årige australiere mod 3 procent i 2014. Det glæder Colin Mendelsohn, der dog bekymrer sig for de negative effekter, prisen har for socialt udsatte, der typisk ryger mest.

»Det er netop den naive tilgang, som den australske regering har valgt, når de bliver ved med at hæve priserne, til trods for at det ikke længere har nogen beviselig effekt. I stedet for at acceptere de her menneskers afhængighed og forsøge at hjælpe dem, så straffer vi dem hvert år for deres laster«, siger Colin Mendelsohn.

Charlotta Pisinger mener, at Danmark er »milevidt fra den australske smertegrænse«, hvorfor prisen bør hæves markant.

Er det ikke synd, hvis markant højere priser rammer de fattigste rygende danskere uforholdsmæssigt hårdest?