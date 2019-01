Klarlunds klumme: Børn har ret til at blive beskyttet mod rygning

FOR ABONNENTER

For to år siden skrev jeg en klumme, som Morten Dahlin (V) kaldte verdens dårligste klumme. Baggrunden var, at der ved udgangen af 2016 indtraf en begivenhed, som jeg postulerede ville komme til at koste mange menneskeliv. Sundhedsstyrelsen havde påvist, at rygning hvert år slog 13.600 danskere ihjel.