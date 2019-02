Klinikchefer på Rigshospitalet: Vi deler Jakob Trier Møllers bekymring

Lederne af samtlige 43 klinikker på Rigshospitalet advarer i dette åbne brev om, at presset på sundhedsvæsnet er stort,og at patientsikkerheden er i fare.

De løbende besparelser kombineret med krav om at opretholde det samme eller endnu højere niveau i ydelserne, samtidig med at politikerne synes, at borgerne skal have, hvad de efterspørger, gør, at sundhedsvæsnet langsomt destabiliseres.

Mange år med dette misforhold har resulteret i manglende tid til patienterne, forringet mulighed for at udvise empati, længere ventetider med patientskader til følge, øget risiko for fejl og et presset arbejdsmiljø.

Det er nødvendigt, at politikerne indser, at nye, ofte kostbare, behandlinger og nye behandlingsgarantier ikke længere kan indføres uden medfølgende bevillinger, for sundhedsvæsnet kan ikke længere skaffe ekstra penge ved at lade vigtige basale kerneydelser lukke ned, reducere stabene og frigive lønmidler.

Ingen af os tror dog på, at der er vilje til at skaffe ekstra midler i tilstrækkeligt omfang. Vi bakker derfor fuldt op om, at der skal ske hårdere prioriteringer i det danske sundhedsvæsen. Der er ikke råd til det hele.

Et prioriteringsråd kunne være løsningen. Et råd bestående af erfarne klinikere, ledere i sundhedsvæsenet, økonomer, repræsentanter fra patientforeninger og politisk valgte. Reformer og omlægninger kan være påkrævet, men vi bliver også nødt til i fællesskab at prioritere, så ressourcerne matcher opgaverne og betrygger patientsikkerheden.

Hvis der etableres et prioriteringsråd eller et behandlingsråd, er det helt nødvendigt, at de politisk valgte er enige i, at der skal prioriteres, og at prioriteringerne respekteres og bakkes op. I modsat fald er vi tilbage ved nødvendigheden af at skaffe flere bevillinger.

Klinikchef Jakob Trier Møller smækker ikke med døren. Han går efter at have beskrevet, at han gerne har villet sit arbejde, som han er glad for. Han kan ikke længere bære det konstante krav om besparelser, der med hans ord har bragt klinikken på kanten af det forsvarlige, ligesom han føler urimeligheden af det konstante pres på medarbejdere og arbejdsmiljøet. Vi finder det væsentligt, at vores politiske ledere forstår, at den samlede kreds af klinikchefer på Rigshospitalet genkender sig selv og situationens alvor i hver eneste sætning i Jakobs opsigelse. Situationen er opslidende for os og for hele systemet, og det skader patienterne.

Kære politikere! Betingelserne for at løfte vores sundhedsfaglige opgave er ikke tilstrækkelige.

Skrevet i dyb bekymring og samlet enighed blandt klinikcheferne på Rigshospitalet.