Luk orgasmekløften: Der skal mere end samleje til for at give kvinder orgasme

Når et heteroseksuelt par har sex, kommer manden næsten altid, mens mange kvinder sjældent oplever klimaks ved samleje alene. Den forskel kaldes i fagsprog for orgasmekløften. Det skal vi have lavet om på, mener en psykolog og parterapeut, for orgasmekløften er med til at sænke kvindernes lyst til sex.