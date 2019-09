Så skal vi til det igen: Et rekordhøjt antal løbere lukker byen ned

Nemt bliver det ikke at komme igennem store dele af København i bil søndag, når hovedstaden lægger asfalt til Copenhagen Half Marathon. Ulovligt parkerede biler risikerer at blive fjernet.

Det er en af den slags nyheder, som kan dele læserne midt over.

Den ene gruppe vil rive sig i håret af fortvivlelse over, at atleter og motionister for gud ved hvilken gang lægger beslag på de store trafikårer i hovedstaden og efterlader lokale beboere og deres weekendgæster som statister, der efter bedste beskub må forsøge at komme rundt, som det nu kan lade sig gøre. De vil spørge: Stopper det aldrig? Får vi nogensinde vores by tilbage? Hvor kan man klage?

Den anden gruppe vil glæde sig over, at deres by kan fremvise nogle af verdens allerhurtigste langdistanceløbere, og at man ganske gratis kan komme helt tæt på verdensstjernerne og lade sig imponere, når de ved egen kraft farer gennem byen i hastigheder, der er højere, end et elløbehjul må køre. De vil nyde atleternes vilde ridt og tale med hinanden om, at det dog er utroligt, hvad den menneskelige krop er i stand til.

Ja, og så er der formentlig en masse, der er komplet ligeglade og bare trækker på skuldrene af, at det bliver meget svært for bilister at komme rundt i København søndag, hvor årets udgave af løbet Copenhagen Half Marathon løber af stablen.

Startskuddet lyder på Øster Allé klokken 11.15, hvorefter feltet begiver sig på en 21,1 km lang rute gennem byen før mål samme sted. Med 25.000 tilmeldte løbere sætter Copenhagen Half i år ny deltagerrekord, og det betyder, at vejene vil være endnu mere pakkede med løbere end tidligere år. Hele ruten er lukket for biltrafik fra klokken 9 til 15, hvilket berører dele af det indre København, brokvartererne og Frederiksberg. Gaderne bliver åbnet i takt med, at løberne passerer forbi.

Hold øje med parkering forbudt

Samtidig er der parkeringsforbud en række steder, særligt i start- og målområdet. Du kan finde flere oplysninger om lokale parkeringsforbud på dette link. Arrangøren Sparta understreger på sin hjemmeside, at ulovligt parkerede biler risikerer at blive fjernet for ejers regning, så man skal holde øje med skilte i nabolaget.

Er du til fods eller på cykel, kan du krydse ruten, når der ikke er løbere. Sparta opfordrer til, at man følger anvisningerne fra løbets officials og politi. Er du i bil, er situationen straks mere kompliceret. På kortet, der ledsager denne artikel, kan du se syv trafiksluser, hvor bilister kan krydse ruten.

Der er dog undtagelser i bestemte perioder, hvilket er værd at notere sig, da man ellers kan risikere at blive fanget inden for den rundstrækning, som ruten udgør, og dermed være tvunget til at køre en omvej for at komme ud. Detaljerne i de »vejledende« lukketider er her:

Østerbrogade ved Classensgade – lukket kl. 11.00 – 12.00

Gothersgade ved Øster Farimagsgade – lukket kl. 11.00 – 13.00

Nørrebrogade ved Jagtvej – lukket kl. 11.15 – 13.30

Falkoner Allé ved Smallegade/Gl. Kongevej – lukket kl. 11.30 – 14.00

Enghavevej ved Lyrskovgade – lukket kl. 11.30 – 14.00

Folke Bernadottes Allé ved Øster Voldgade – lukket kl. 11.45 – 14.45

Strandboulevarden ved Randersgade – lukket kl. 12.00 – 15.00

Det er værd at notere sig, at en række store færdselsårer er åbne. F.eks. fører Bispeengbuen jo bilisterne over ruten og giver mulighed for at komme ind og ud af byen. Herunder følger information om de åbne veje: