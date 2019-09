130 psykologer: Den lille racisme i hverdagen og tonen i debatten skader helbredet

Psykologer mener, at indvandrerdebatten og hverdagsracismen nærer fordomme og had og kan føre til sygdom. Professor er enig. Politikere ønsker endnu mere fri debat.

Dybt bekymrede er 160 psykologer over den diskrimination og hverdagsracisme, som etniske minorieter udsættes for dagligt i Danmark. Og som landets folkevalgte nærer med generaliserende og ofte nedladende udsagn.

Det skriver det nydannede Psykologfagligt Netværk imod Diskrimination i Kroniken lørdag. Ghettolovgivning og sprogtest af børn med etnisk baggrund er eksempler på en strukturelle diskrimination, minoriteter oplever.

»Vi oplever i stigende grad, hvordan den diskriminerende retorik og ekskluderende politiske kurs og lovgivning omkring minoritetsdanske borgere præger de henvendelser og sager, vi modtager«, skriver de.

De får som psykologer henvendelser fra unge, der udtrykker angst og stress omkring deres egen fremtid i Danmark. Fra forældre, der henvender sig med bekymringer omkring deres børns trivsel. Og voksne, der føler sig fremmedgjorte og magtesløse over for »den ekstreme højredrejning, der ses i det politiske landskab«, skriver de.

Professor i indvandrermedicin Morten Sodemann fra Odense Universitetshospital anerkender, at mange minoritetsdanskere føler sig presset over ikke at være ’rigtig danske’, at være til belastning, og det kan føre til mentale udfordringer, psykiske lidelser, såvel som også fysiske livsstilssygdomme.

Flere europæiske og amerikanske studier har ifølge professoren solidt dokumenteret, hvordan minoritetsbefolkninger har en stærkt forhøjet risiko for angstlidelser, depression og skizofreni, typisk også paranoide psykoser, end majoritetsbefolkninger.

»Mennesker lever og ånder for anerkendelse og følelsen af, at man er ok, at man må være her og være den, man er. Når andre sætter spørgsmålstegn ved det, kan det give en følelse af at være andenrangsborger, og så vi er helt nede i anerkendelsen af, ’om mit liv og jeg er i orden’. Det rør dér, hvor psykiatien har sin rod«, siger Morten Sodemann.

Vi skal tale åbent

Både den offentlige debat og hverdagsoplevelserne kan ifølge professoren trigge grundlæggende forhold om identitet og selvværd, der medfører, at minoritetsborgere oftere udvikler angst, depression, psykiske sygdomme.

»Det er der altså meget, meget valid evidens bag. Og langt mere hyppigt end det burde være, da de i hjemlandet ville have en lavere risiko for sygdommene. Så det er altså noget i det andet land, deres nye hjemland, når man ikke føler sig velkomne, der gør det«, siger han.

At tonen presser minoritetsdanskere ud over den psykiske kant preller af på politikerne.

»Hvis ikke vi kan tale åbent og frit om de problemer, så får vi aldrig løst dem. Så ender vi i stedet med et politisk korrekt samfund som Sverige, hvor problemerne vokser ud af kontrol««, siger Venstres Marcus Knuth.

Han understreger dog, at politikerne har et ansvar for ikke være usaglige.

»Vi skal ikke begynde at generalisere eller bevæge os ud af spor som Rasmus Paludan, som er dømt for racisme. Jeg tænker også, at de, der føler sig stødt af debatten, særligt tænker på Paludan og andre på den yderste højrefløj«, siger Marcus Knuth.

Integrationsordfører for Dansk Folkeparti Marie Krarup mener, at kronikkens psykologer »forplumrer« debatten ved at blande racisme og regionskritik sammen.

»For så vil du kalde folk, der interesserer sig for religionskritik, for racister – og det er forkert«, siger hun.