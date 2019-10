Læger: Gratis vaccine mod lungebetændelse er god idé Visse kronisk syge personer og personer over 65 år skal have gratis vaccine mod lungebetændelse, mener læger.

Hvert år bliver omkring 70.000 mennesker ramt af lungebetændelse.

Cirka 15.000 behandles på sygehuset - halvdelen af dem er over 65 år.

Risikoen for at blive ramt kan nedsættes med en vaccine, og den burde være gratis for personer med kroniske sygdomme og personer over 65 år.

Det mener en række læger, herunder Ole Hilberg, som er professor ved Syddansk Universitet og formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab.

»Man har indført vaccination mod lungebetændelse i børnevaccinationsprogrammet, fordi man også kan få meningitis og andre ting«.

»Men det er paradoksalt, at man til vores svagelige ældre tilbyder vaccination mod influenza og ikke lungebetændelse. Man vaccinerer børnene, så hvorfor ikke også vaccinere de ældre«, lyder det.

I dag kan alle over 65 år og mennesker med forskellige kroniske sygdomme gratis blive vaccineret mod influenza.

Men en vaccination mod visse typer af lungebetændelse skal man selv betale. Ifølge Lungeforeningen kan man i nogle tilfælde få tilskud, så det bliver billigere.

Bakterien pneumokokker er en af de hyppigste årsager til lungebetændelse i Danmark. Der findes over 90 undertyper af bakterien.

Aktuelt findes to vacciner mod bakterien - Pneumovax og Prevenar. Den første dækker 23 undertyper, den anden dækker 13.

Så selv om man får en pneumokokvaccine, kan man stadig få lungebetændelse af andre bakterier. Vaccinen nedsætter dog risikoen.

Sverige tilbyder vaccinen

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at blandt andet mennesker med KOL og nedsat lungefunktion tilbydes vaccination først med Prevenar og så Pneumovax.

Man forventer, at en vaccination med begge vacciner kan nedsætte risikoen for at få en pneumokok-lungebetændelse med 20-25 procent.

Lande som Tyskland, Holland og Sverige tilbyder allerede pneumokokvaccination gratis til personer over 65 år.

Det samme burde Danmark, mener Carsten Schade Larsen, som er overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

»De ældre er i risiko for at blive syge, og de, der er over 65 år, har også den højeste forekomst af pneumokoksygdomme«.

»Man anbefaler, at personer med kronisk sygdom bliver vaccineret, fordi de er i øget risiko. Så kunne man lige så godt tage dem over 65 år med, fordi de også har en høj risiko for at få det«, siger han.

