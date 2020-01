Selv én løbetur om ugen nedsætter risiko for tidlig død

Risikoen for at dø for tidligt er markant lavere for løbere end for folk, der ikke løber, viser stort studie. Og det er ikke nødvendigvis bedre at løbe tre-fire gange om ugen end bare at tage en enkelt ugentlig tur i skoene, lyder konklusionen.

Bliver du forpustet, når du ser en flok løbetosser spæne forbi dig i skoven, parken eller på fortovet? Får du dårlig samvittighed, når du endnu en gang hører naboen komme dampende og prustende hjem fra en løbetur med et saligt smil om munden? Og er situationen den, at du af hensyn til dit helbred gerne vil i gang med at løbe, men ikke rigtig orker, fordi det til hverdag virker umuligt at finde plads og kræfter til at snøre skoene tre gange om ugen?

Fortvivl ikke. Ny forskning rækker dig en hjælpende hånd – eller fod. Du behøver nemlig ikke stæse af sted hver anden dag for at få glæde af de sundhedseffekter, der er forbundet med at løbe. Faktisk kan så lidt som en enkelt tur om ugen på 50 minutter have signifikant betydning for din risiko for at dø for tidligt. Det er ikke engang sikkert, at tre-fire ture om ugen er bedre end en enkelt. Det viser et stort studie, som forskere fra Victoria University i Australien har publiceret i det anerkendte tidsskrift British Journal of Sports Medicine.

»Hvis flere begynder at løbe – uanset hvor meget de løber – vil det sandsynligvis føre til betydelige forbedringer i folkesundheden og en stigning i levealderen. Enhver mængde løb, selv en gang om ugen, er bedre end slet ikke at løbe, men højere doser løb ugentligt er ikke nødvendigvis forbundet med større gevinst i dødeligheden«, skriver forskerne i deres konklusion.

Deres undersøgelse er et såkaldt metastudie, hvor de systematisk har gennemgået den videnskabelige litteratur og har fundet 14 studier, der belyser sammenhængen mellem at løbe og tidlig død. Studierne omfatter 232.000 personer, hvis helbred er blevet fulgt i mellem 5½ og 35 år. Omkring 11 procent af deltagerne døde i perioden. Forskerne delte først deltagerne op i to grupper, alt efter om de løb eller overhovedet ikke løb. De fandt ud af, at dem, som løb, havde 27 procent lavere risiko for at dø af en hvilken som helst årsag i perioden, 30 procent lavere risiko for at dø af en hjerte-kar-sygdom og 23 procent lavere risiko for at dø af kræft.

Derpå så forskerne på, om antallet løbeture om ugen, varigheden af den enkelte tur og hastigheden havde nogen betydning for, hvor stort faldet i risikoen for at dø for tidligt var. Det fandt de ingen dokumentation for i studierne. Ifølge førsteforfatteren bag forskningen, associeret professor Željko Pedišić, bør det dog ikke demotivere folk, der nyder at løbe længere og hyppigere, men han understreger på Victoria Universitys hjemmeside, at forskningen er »godt nyt for dem, der ikke har så meget tid til rådighed til at dyrke motion«.

De udvalgte studier tog højde for alder, køn, helbred, overvægt og livsstil, men forskerne kan ikke udelukke, at resultaterne i et vist omfang er påvirket af disse faktorer. Et par andre begrænsninger var, at deltagernes løbevaner var selvrapporterede i de 14 undersøgte studier, hvoraf nogle enkelte ikke tog højde for, hvad deltagerne lavede af anden fysisk aktivitet ud over løb.

30 minutter om dagen

Ikke desto mindre synes danske eksperter og myndigheder, at undersøgelsen er interessant. Nikolai Baastrup Nordsborg er lektor og sektionsleder på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Han siger, at på baggrund af anden forskning »virker det sandsynligt, at selv en løbetur om ugen forbedrer sundheden – og på lang sigt sænker dødeligheden«.

Han understreger, at fysiologien er meget klar i sit svar på spørgsmålet om, hvorvidt man får »mere for pengene«, hvis man er fysisk aktiv mere end en enkelt gang om ugen. Når du øger din træning fra 1 til 2 og fra 2 til 3 gange om ugen og/eller øger intensiteten, får du et bedre kredsløb, et mere effektivt hjerte, større cirkulerende blodvolumen og en mere effektiv muskulatur til at omsætte den ilt, der bliver leveret til musklerne.

»Men en ting er træningens effekt på kroppen på kort sigt. Noget andet er, om den effekt også kan aflæses i en lavere risiko for at dø for tidligt. Der peger den epidemiologiske forskning på, at risikoen for at dø er mindre, hvis du træner, end hvis du ikke træner. Dødeligheden falder allerede, når du går fra slet ikke at være fysisk aktiv til at dyrke motion en gang om ugen«, siger han.