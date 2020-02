Spørg Bente Klarlund: Hvis man er 9, men lige så høj som en på 11, kan man så stole på bmi?

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Moren: Da min datter var 9 år, blev hun kaldt til ekstra opfølgning hos sundhedsplejersken, som var temmelig bekymret for hendes bmi i forhold til hendes alder. Da vi kiggede på kurverne, kunne jeg da også selv konstatere, at hun lå over 97. percentil. Altså at hun hørte til blandt de 3 pct. tungeste 9-årige piger. Det undrede mig, for selv om jeg godt var klar over, at hun var overvægtig, syntes jeg ikke, det så helt så slemt ud, når jeg bare kiggede på hende.​​​