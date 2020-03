Sundhedsredaktør: Der er endnu ikke corona-epidemi i Danmark, selv om de første nu er blevet smittet her i landet

Automatisk oplæsning

For første gang er personer blevet smittet med coronavirus i Danmark og ikke i udlandet. Men det betyder ikke, at der nu er egentlig smittespredning i Danmark uden direkte tilknytning til udlandet.

Ifølge Politikens sundhedsredaktør, Lars Igum Rasmussen er situationen, hvor et mindre antal af de nu i alt 27 smittede danskere ikke selv har været i et af de udsatte områder i udlandet »helt forventeligt«.

»Nogen er blevet smittet af nogen, der har taget virus med hjem fra udlandet. Det er, hvad man har regnet med. Man kan sige, at det er et tegn på, at den nuværende strategi med med at opspore smittede fortsat virker. Det er forventeligt, men det er ikke det samme som epidemien nu er i Danmark«.

»Det er en mindre spredning, og det viser, hvorfor myndighederne opsporer alle, der har været i kontakt med smittede, og sætter dem i hjemmekarantæne og tester dem. Det er for at undgå eller i hvert fald forsinke egentlig smittespredning i Danmark«.

Over 450 er nu i hjemmekarantæne - det er en voldsom foranstaltning?

»Det virker måske nok drastisk, men vi kan se, at det virker. Det fungerer så længe, der ikke er tale om et stort antal personer, og lige nu handler det om at forhale og forsinke smittespredningen«.

Ændrer det her noget i forhold til, hvordan vi skal opføre os?

»Overhovedet ikke. Det handler om at følge de forholdsregler, som blev offentliggjort fredag eftermiddag. Og det gælder i særlig grad for de udsatte grupper, ældre over 80 år og personer med en række kroniske sygdomme«, siger Lars Igum Rasmussen.