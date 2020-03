Søren Brostrøm: Vi skal som udgangspunkt gå ud fra, at vi har corona, hvis vi får symptomer som forkølelse, hoste og feber

Det er slut med at teste skiturister for coronavirus. Smitten spreder sig i samfundet, og nu skal vi alle sammen forhale epidemien i et Danmark på vågeblus.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Normalt er kvarteret omkring Rosenvængets Allé på Østerbro i København et kvidrende hav af børnestemmer lidt før klokken otte på en helt almindelig hverdag. Med dinglende rygsække vandrer børn af sted med eller uden forældre i hånden mod områdets skoler. Bildøre smækker, cykelkæder rasler over brosten. Torsdag morgen var gaden stort set tom – som på en søvnig søndag. En bus, der kører små børn til en udflytterbørnehave mod nord, havde alle sæder ledige bortset fra chaufføren, der tilsyneladende fik en kort arbejdsdag.​​

Eneste lyd på gaden var en susen i ørerne fra en kraftig blæst.

Til gengæld var der masser af mennesker foran SuperBrugsen på kvarterets store handelsgade Nordre Frihavnsgade kort derfra. I en række på tyve-tredive meter stod folk langs gaden og ventede på noget. Da klokken slog otte, og glasdørene gik op til butikken, strømmede et hav af mennesker ind fra gaden, som blev de af en usynlig kraft suget ind mod kølediske og skabe med frostvarer. Lidt længere nede ad gaden havde Netto sat en vagt ved indgangen.

Det var dagen, hvor Danmark vågnede op til den måske mest surrealistiske torsdag i nyere tid efter regeringens omfattende indgreb aftenen inden, der har til hensigt at forhale epidemien med sygdommen covid-19. Gader og tog var halvtomme. Pladsen foran det tidligere kommunehospital på Øster Farimagsgade, der normalt er et virvar af unge studerende på vej til første lektion, lå øde hen.

Danmark lignede det, som Danmark nu er blevet: en del af pandemiens nye epicenter.

Da Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, under et af myndighedernes pressemøder i går fik ordet, gjorde han det klart, at situationen er meget alvorlig.​​

»Ser man på udviklingen dag for dag, er det Europa, der har den største vækst nu, det er ikke kun Italien, det er også en række andre store lande i Europa, der har en bekymrende udvikling. Der er en bekymrende stigning i Danmark bare over de seneste par døgn. Hele Europa er nu et risikoområde, Danmark er et risikoområde. Det er nu, vi kan gøre noget for at dæmme op for, at epidemien bliver alvorlig i Danmark. Det er baggrunden for de tiltag, vi har taget«, sagde Søren Brostrøm.​​

Tidligere på dagen sendte Sundhedsstyrelsen et sæt nye retningslinjer ud for, hvordan danskere skal forholde sig, hvis de får hoste, feber, muskelømhed, åndenød eller andre symptomer, der kan være tegn på, at de er smittet af coronavirus. Vi skal ikke ringe til lægen, hvis vores symptomer er milde. Mærker vi derimod en forværring af symptomer, eller strækker sygdommen sig ud over flere dage, hvor vi får problemer med vejrtrækningen, skal vi kontakte vores praktiserende læge og uden for åbningstid lægevagtordningen eller 1813. Samtidig stopper det store detektivarbejde med at finde alle dem, der muligvis kan være smittet. Og der vil ikke længere blive fulgt op på alle dem, der er i karantæne.

På arbejdspladser havde it-folk travlt med at sikre, at medarbejdere kunne passe deres job fra hjemmet, mens de fremmødte var ekstra opmærksomme på at sidde med afstand til hinanden for at give deres lille bidrag til det, regeringen med sit indgreb engagerer os alle sammen i: at skåne så mange ældre og svagelige medborgere som muligt fra at blive slået ihjel af sygdom forårsaget af den nye coronavirus. Det er det, det handler om. Liv og død.

Samtidig er det også et spørgsmål om vores alle sammens økonomi, der vil blive påvirket af pandemien. Folk vil miste deres job. Erhvervslivet er presset, og regeringen præsenterede initiativer for flere milliarder kroner, der skal afbøde de negative effekter af den krise, vi nu som europæisk land befinder os i.

Myndighederne anslår, at 11.000 borgere får brug for indlæggelse gennem epidemiens første bølge på 12-16 uger.​​

»Vi betragter som udgangspunkt alle som bærere af virussen. Det er derfor, at vi skal holde afstand og god hygiejne, og vi skal som udgangspunkt gå ud fra, at vi har corona, hvis vi får symptomer på forkølelse, hoste og feber. Det betyder, at man straks skal isolere sig og holde sig hjemme, hvis man får symptomer. Hold afstand til de nære og lad helt være med at gå på arbejde«, sagde Søren Brostrøm på pressemødet.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) deltog ikke i gårsdagens pressemøde, da han havde travlt med at få hastebehandlet et lovforslag, der giver ham bemyndigelse til at foretage en række vidtrækkende indgreb under epidemien, når – eller hvis – det bliver nødvendigt.

I princippet vil politiet kunne stoppe et privat bryllup med flere end 100 gæster, ligesom myndighederne uden retskendelse kan skaffe sig adgang til folks private hjem og tvinge borgeren til at blive testet, indlagt og isoleret, lyder et par af elementerne. Et tredje – og meget centralt – element for at beskytte sundhedsvæsnet mod at ryge i knæ er, at loven åbner for, at sundhedsministeren kan sætte patienters ellers lovfæstede rettigheder ud af kraft. Det drejer sig om garantier for udredning og behandling inden for 30 dage, der er en hjørnesten i sundhedsvæsnet og år efter år sikrer tusindvis af mennesker hurtige operationer af eksempelvis dårlige knæ og hofter. Konkret vil det betyde, at blandt andet den slags operationer kan udskydes, så sundhedsvæsnet kan bruge kræfterne på dem, som har mest behov.

»Man holder ikke op med at have kræft«, som Søren Brostrøm sagde.

Patienter med livstruende og farlig sygdom som netop kræft skal fortsat kunne få behandling inden for de gældende tidsfrister, samtidig med at der bliver skabt plads til de patienter, der bliver indlagt med coronasygdom, sagde han:

»Det bliver hårdt, men vi er optimistiske«.

Sundhedsmyndighedernes topchef blev også grillet med en række spørgsmål om, hvorvidt myndighederne havde sovet i timen ved ikke flere dage tidligere at begynde at teste hjemkomne turister fra det østrigske skisportssted Ischgl, hvorfra 118 coronasmittede danskere vendte hjem.