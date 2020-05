Her er de nyeste tal for coronavirus i Danmark

Mildt forløb, 80 pct.

Sjældent behov for behandling fra sundhedsvæsenet.

Moderat alvorligt forløb, 15 pct.

Hovedsageligt ældre og kronisk syge. Der er tit behov for indlæggelse på et hospital, men patienten klarer sig igennem infektionen uden behov for indlæggelse på intensivt afsnit.

Alvorligt forløb, 5 pct.

Hovedsageligt ældre og kronisk syge. Behov for supplerende iltbehandling øges, og mange vil opleve, at vejrtrækning er så besværet, at de får behov for indlæggelse på intensivt afsnit til respiratorbehandling. Erfaringerne fra Kina viser dog, at størstedelen klarer sig igennem forløbet og overlever.

Dødelighed, 0,3-1,0 pct.

3-10 ud af 1000 smittede forventes at dø af sygdommen.