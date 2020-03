Der mangler test i regionerne: »Det er ikke en sundhedsmæssig katastrofe«

Ikke alle medarbejdere i sundhedsvæsnet kan blive testet for covid-19 på grund af forsyningsproblemer, selv om de burde, oplyser formand for regionerne Stephanie Lose (V). I Region Syddanmark er der helt indført teststop, så heller ikke medarbejdere i kritiske funktioner kan testes.

Forsyningsproblemer betyder, at regionerne er nødt til at prioritere at teste dem med de alvorligste symptomer på covid-19. Det går ud over medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Forsyningsproblemer betyder, at der aktuelt er regioner, som ikke har mulighed for at teste medarbejdere. Det gælder blandt andet Region Syddanmark, der har indført teststop, så heller ikke medarbejdere i kritiske funktioner kan testes.

Sundhedsstyrelsen opdaterede onsdag eftermiddag sine retningslinjer om håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet.

I retningslinjerne står, at medarbejdere i sundhedsvæsenet, der varetager kritiske funktioner og udviser let til moderate symptomer på covid-19, kan blive udredt og eventuelt testet for coronavirus, hvis deres arbejdsgiver og egen læge vurderer, at der er brug for en hurtig raskmelding. Men de retningslinjer kan man altså ikke leve op til i alle regionerne.

»Jeg har fuld forståelse for, at man som medarbejder kan føle sig usikker. Men i den nuværende situation skal vi bruge vores ressourcer så klogt som muligt«, siger Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

»Jeg hører også om medarbejdere, der vil testes for en sikkerheds skyld, men der skal være symptomer«.

Hun kan ikke sige, hvor stort omfanget af problemet er eller hvor mange medarbejdere, der ønske eller burde blive testet, som for tiden ikke kan få lov til det.

»Men det er mit indtryk, at der er langt flere medarbejdere, der ønsker at blive testet, end det antal der egentligt kan komme i betragtning i forhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer«.

Usikker tidshorisont

Kan du sige, hvor længe vil det stå på, at I ikke har forsyninger nok?

»Nej, men på tværs af hele landet, bliver der lavet et intenst arbejde på at skaffe forsyninger. Men jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvornår det bliver«.

Midlertidige forsyningsproblemer og et stort pres på kapaciteten betyder, at det kan være nødvendigt for en region at prioritere at teste de danskere, som er mest alvorligt syge, og ikke medarbejdere i sundhedsvæsenet, ældreplejen og i indsatser for socialt udsatte, der har let til moderate symptomer.

Stephanie Lose, finder det helt forståeligt, hvis man som medarbejder er bekymret og ønsker at blive testet. Men hun understreger, at det er nødvendigt for sundhedsvæsenet at bruge testressourcerne med omtanke.

»Raske medarbejdere kan tage på arbejde, mens syge medarbejdere som alle andre danskere skal blive hjemme og først gå på arbejde efter at have været symptomfri i 48 timer«, siger hun.

Hvor problematisk er det, at I mangler test?

»Det betyder ikke noget for behandlingen, så det er ikke en sundhedsmæssig katastrofe, men det er vores ønske at kunne leve op til det retningslinjerne«.

Har regionerne forsyninger til at teste alle patienter, der bør testes ifølge retningslinjerne?

»Ja, alle de patienter, der bør testes, har vi stadig mulighed for«.