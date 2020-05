Ny strategi gør det sværere for nære kontakter at blive testet

Fagfolk og politikere mener, der et misforhold mellem myndighedernes to testinitiativer.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Myndighederne har trods melding om en »offensiv teststrategi« gjort det sværere at blive defineret som nær kontakt til en coronasmittet.

Det skriver Jyllands-Posten.

Indtil i torsdags skulle personer testes, hvis de havde opholdt sig i samme lokale og inden for to meter af en smittet. Nu er det kun personer, der har opholdt sig inden for én meter og ansigt-til-ansigt med en smittet, som skal testes. Til gengæld lancerede regeringen mandag et tilbud, hvor alle danskere - 50.000 om ugen - selv kan booke en test.

Fagfolk påpeger, at der er et misforhold mellem de to initiativer. At myndighederne med mandagens tiltag opprioriterer at teste alle unge mellem 18 og 25 år og nedprioriterer at teste de personer, som har været tæt på en smittet, overrasker Troels Kasper Høyer Scheel, professor i virologi ved Københavns Universitet. For »der er størst chance for at finde positive« i den gruppe, som nu nedprioriteres, mener han.

Samme vurdering kommer fra Lars Østergaard, ledende overlæge på afdelingen for infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital.

»Der er størst sandsynlighed for at finde smittede personer, hvis man tager udgangspunkt i en person, der er smittet. Det er den måde, man inddæmmer smitten på,« siger han til Jyllands-Posten.

På Aarhus Universitetshospital er afdelingslæge og lektor i infektionssygdomme, Christian Wejse, bekymret over, at myndighederne har skærpet kriterierne for, hvem der defineres som nære kontakter til en coronasmittet.

»Der er i mine ører en disharmoni, når myndighederne nu åbner for, at alle og enhver kan lade sig teste en gang hvert halve år, hvis de har lyst, samtidig med at man har strammet retningslinjerne for, hvem der er nære kontakter. Man gør det sværere for de relevante at blive testet, og dermed gør man det sværere at lave effektiv og målrettet smitteopsporing,« siger Christian Wejse til Jyllands-Posten.

Sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) giver overfor Jyllands-Posten udtryk for vrede over regeringens seneste tiltag om at teste »hvem som helst«, som hun formulerer det. Hos Venstre mener sundhedsordfører Martin Gertsen, at der mangler logik i testbeslutningerne.