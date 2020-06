Kapitel 2: Stemmerne taler grimt om Tilde, men én bestemt sang giver hende håb

Lige så længe Tilde kan huske, har hun følt sig forkert og alene i verden. Dengang stemmerne i hendes hoved var værst, måtte hun holde sig for ørerne for at lukke dem ude. Nu prøver hun at vænne sig til dem.