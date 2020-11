Klap dig selv på skulderen, når du dagdrømmer eller falder i staver

Et fortræffeligt råd, som du med stor fordel kan integrere i din hverdag straks: Brug grundtilstandsnetværket.

Grund-hvaffornoget, tænker du nok. Faktisk er det et rigtig godt ord at lære, grundtilstandsnetværket. Eller i hvert fald en funktion i hjernen, som er mægtig god at blive bevidst om.

For hjernen er så smart indrettet, at den under bestemte forudsætninger aktiverer et netværk, som, helt uden vi opdager det, udtænker løsninger og strategier, selv om vi ikke bevidst sidder og knokler med at løse et problem. Netværket samler de løse ender og integrerer helt automatisk ny viden med viden, vi allerede har. Det hjælper os med at samle og organisere viden og med at skabe overblik og forståelse.