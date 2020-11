Nordjyske borgere får til lov at rejse mellem syv kommuner

Fra mandag kan borgere i syv nordjyske kommuner igen bevæge sig frit imellem kommunerne, men de må ikke rejse til resten af landet.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde fredag.

Desuden kan skoleelever i 5. – 8.-klasse komme i skole igen mandag.

Derudover genoptages den kollektive trafik inden for de syv kommuner. Kollektiv trafik ud af de syv kommuner er fortsat sat i bero.

Lempelserne sker på baggrund af en positiv udvikling med coronasmitte i Nordjylland.

For det første, er der er ikke fundet tilfælde af smitte med cluster 5-varianten af corona i mennesker i Nordjylland i uge 43 og 44.

Derudover er der nu kun 72 ud af 100.000 personer, der er smittede i de syv nordjyske kommuner. For en uge siden var det 115 ud af 100.000.

»Det går den rigtige vej«, siger sundhedsminister Magnus Heunicke på pressemødet.

Regeringen lukkede de syv kommuner ned for ni dage siden, den 6. november, for at inddæmme coronasmitte fra mink.

Borgere blev kraftigt opfordret til ikke at krydse kommunegrænser, efter at Statens Serum Institut konstaterede, at cluster 5-mutationen af coronavirusset havde spredt sig fra mink til mennesker.

Mutationen, havde spredt sig til 11 personer, og myndighederne var bekymrede for, om det muterede virus kunne svække en kommende vaccine mod corona

Restriktionerne i de syv nordjyske kommuner skulle egentlig gælde til 3. december, men de bliver altså lempet før tid.

De syv kommuner er Hjørring, Læsø, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland og Thisted.

ritzau