Ny måling viser stor tilslutning til coronavaccine

De første vacciner mod covid-19 bliver med høj sandsynlighed godkendt af EU inden for de næste måneder, men selv om det er uklart, hvilken vaccine vi præcis vil få, og hvordan den vil blive udrullet, er størstedelen af danskerne interesseret i at få en coronavaccine.

Nærmere bestemt er 8 af 10 danskere klar på at få et skud covid-19-vaccine i armen, når en eller flere vacciner er godkendt og tilgængelige i Danmark. Det fremgår af en ny meningsmåling, som Megafon har udført for TV 2 og Politiken i dagene fra 27. til 30. november.

Professor i statskundskab Michael Bang Petersen ved Aarhus Universitet leder en omfattende analyse af danskernes adfærd under coronakrisen. Han vurderer først og fremmest, at de 80 procent stemmer fint overens med hans egen forskning, hvor i gennemsnit 79 procent gennem den seneste måned har indikeret, at de vil tage imod en coronavaccination.