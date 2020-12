Ny lyntest førte til ventetid på op mod tre timer

Der var rift om de 5.000 gratis corona-lyntests, som Falck lørdag åbnede for på 12 testcentre rundtomkring i landet. Størst var presset i Hvidovre, hvor der lørdag eftermiddag var en ventetid på omkring tre timer til lyntest, som det tager omkring fem minutter for hver patient at komme igennem.

»Der var kø, allerede inden vi åbnede klokken 10« siger ambulancedirektør i Falck Jørgen Mieritz.

Men det er også i hovedstadsområdet, at smittepresset er særligt højt. Andre steder i landet var der langtfra samme ventetid for at at komme til. I Herning var ventetiden 45 minutter, i Kolding en halv time og i Aabenraa var der ingen nævneværdig ventetid, oplyser Falck.