Ventede regeringen for længe? Noget af svaret er i papirer og tal. Men et knudret ord kan måske forklare alt

Hospitaler er under hårdt pres med rundt regnet lige så mange covid-patienter som under forårets epidemi og må aflyse operationer i bundter. Vagtplaner er svære at få til at hænge sammen, fordi personale er hjemsendt som smittede eller nære kontakter. Plejehjem er ramt af udbrud med mange smittede, en del indlagte og dødsfald. Overalt i samfundet spreder smitten sig med daglige smittetal over 3.000 og en positivprocent over tre. Julen står for døren, hvor mange familier samler sig på tværs af generationer med risiko for yderligere vækst i epidemien.

Derfor var der ét spørgsmål, der blev formuleret flere gange forleden, da statsminister Mette Frederiksen præsenterede en yderligere nedlukning af samfundet, hvor storcentre nu er lukket, og hvor detailhandel, liberale erhverv m.m. også lukker.

Disse initiativer kom efter en stribe pressemøder i løbet af december, hvor andre restriktioner som lukning af skoleklasser og stop for forenings- og kulturliv skridt for skridt blev udrullet i hele landet. Først restriktioner for 17 kommuner i hovedstaden. Nærmest inden de trådte i kraft et yderligere lag med begrænsninger for 38 kommuner, særligt hovedstaden. Få dage efter udrullet til i alt 69 kommuner, derefter hele landet. Og senest altså det, Mette Frederiksen kaldte en nedlukning af Danmark, for gør vi ikke noget nu, sagde hun, »risikerer vi at tabe kontrollen«.