Ekspert er løbet tør for kraftudtryk om smitte-opsporingen og refererer til Egon Olsens brug af: »klamphuggere« og »lusede amatører«

Den danske opsporing af de covid-19-positives nære kontakter, som skal bryde smittekæderne, gik hen over nytåret fra stærkt kritiseret til endnu værre. Ifølge data fra Styrelsen for Patientsikkerhed steg andelen af positive, som det mislykkedes at komme i kontakt med, til hver fjerde. Tidligere var det omkring hver syvende.

Samtidig er antallet af nære kontakter, som styrelsen selv er i kontakt med, dalet yderligere. I Danmark skal de smittede modsat i de fleste andre lande selv informere deres nære kontakter. Da Politiken i november senest gennemgik statistikken, ringede flere end to nære kontakter per smittede til styrelsen. Det tal blev voldsomt kritiseret af eksperter fra ind- og udland for at være helt utilstrækkeligt. I de syv dage frem til i søndags, som den seneste opgørelse dækker, var tallet imidlertid faldet til kun godt én nær kontakt per smittede.

Kun Styrelsen for Patientsikkerhed kan booke de anbefalede to tests på én gang. Nære kontakter bliver bedt om at gå i karantæne derhjemme og lade sig teste efter henholdsvis fire og seks dage.