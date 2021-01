Coronastramninger i supermarkedet: ​»Folk står ofte oppe i nakken på mig, så det er fint med mere afstand«

Når du handler dine dagligvare skal du fremover holde to meters afstand ved køledisken eller til personen foran i køen. Desuden har statsminister Mette Frederiksen (S) en kraftig appel til danskerne om at blive mest muligt hjemme, og at kun én person fra husstanden handler ind ad gangen.

Kommunikationschef Lars Aarup i Coop, tager positivt imod de nye restriktioner, da han mener, at de udgør en vigtig påmindelse.

»Det er godt, at vi alle får skærpet vores opmærksomhed på restriktionerne. Der er ingen tvivl om, at vi havde travlt henover jul og nytår, hvor folk nok stod lidt for tæt. Så det er godt, at vi får en påmindelse om, at huske at handle alene, holde afstand, når vi er i butikken, og så skal vi være bedre til at tænke nogle dage frem, så der bliver færre indkøbsture«, siger Lars Aarup.