Vi står over for en helt ny trussel: Variant B117

En ny og foruroligende udvikling i pandemien har ramt os«, indledte statsminister Mette Frederiksen (S) gårsdagens pressemøde.

Det er, som om vi har oplevet det før – at stå over for en ny og ukendt trussel, der er kommet til os udefra.

Da regeringen i marts sidste år lukkede landet ned, skulle vi forstå, at virus var sået i vores samfund, og at vores handlinger blev afgørende for, hvordan vi ville klare os igennem epidemien. Dengang var det billeder af ligvogne fra den italienske by Bergamo, som brændte sig fast på nethinden. Dengang var det sundhedsminister Magnus Heunickes (S) planche med en rød og en grøn kurve, som anskueliggjorde, hvad der i værste fald kunne ske, hvis vi ikke tog truslen alvorligt. Dengang blev der med grænselukning lagt et hegn om Danmark.