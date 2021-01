»Danskerne har lige nu det laveste antal kontakter, som vi har målt siden maj«

Danskerne har den seneste uge været gode til at overholde myndighedernes formaninger om at mødes med ganske få venner, bekendte og fremmede.

Det viser de nyeste data fra det såkaldte HOPE-projekt, der dagligt spørger et udvalg af danskere via et spørgeskema i deres e-Boks, hvor mange de mødtes med i går. Projektet har kørt siden maj.

Tallene har været markant faldende siden 9. december, hvor Danmark begyndte at blive lukket ned, og den seneste måling fra tirsdag viser, at de adspurgte danskere kun mødtes med cirka to fremmede i gennemsnit – f.eks. i køen til bageren – og lidt mere end to venner eller familiemedlemmer ud over egen nære familie. Dertil kommer i gennemsnit én arbejdskollega.