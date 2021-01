Britisk mutation får Heunicke til at komme med opfordring

Til trods for et dalende smittetal er det daglige antal smittede for højt. For om få uger forventer Statens Serum Institut, at den muterede virusvariant B117 vil være dominerende, og der skal smittetallet være en del lavere, hvis ikke situationen skal løbe løbsk.

Lørdag formiddag fik det sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) til at bringe to opfordringer til danskerne i et opslag på Facebook.