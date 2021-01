Sydafrikansk coronavariant er kommet til Danmark

Endnu en mutation af coronavirus er blevet fundet i Danmark.

Denne gang drejer det sig om den stærkt smitsomme sydafrikanske udgave, der har fået navnet B.1.351/501Y.

Ifølge en pressemeddelelse fra Statens Serum Institut (SSI), er smitten fundet på Sjælland hos en patient, der har været i Dubai. Varianten smitter i lighed med den meget omtalte britiske variant B1.1.7 mere end den coronavirus, vi i forvejen kender. Derudover har den sydafrikanske variant det særkende, at den lader til at være mindre overfølsom over for de antistoffer, der ellers kan beskytte os mod virus.

Det vil sige, at den sydafrikanske variant i teorien kan være mere modstandsdygtig over for en vaccine.