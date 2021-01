Analyse: Om halvanden uge sætter små børn sig måske i klasserne igen

De faldende smittetal gør det dag for dag sværere for regeringen at opretholde den hårde lockdown, der lige nu er sat til og med søndag 7. februar.

Meget tyder derfor på, at statsminister Mette Frederiksen (S) forventeligt snart, hvis smittesituationen fortsætter i positiv retning, vil indkalde til pressemøde, hvor budskabet vil være, at mindste børn, 0.-4. klasse, fra mandag 8. februar igen kan vende tilbage til skolen.

Til stor glæde for mange hårdtprøvede forældre og små børn, der savner deres venner.

Sker det, vil statsministeren følge sin egen tidsplan, men kun allernådigt lempe på de restriktionsbånd, der snærer så hårdt på mange danskere, at det har medført voldelige demonstrationer og en afbrænding af en dukke, der symboliserer regeringslederen, ophængt i en lygtepæl.

De mindste børn er de letteste at slippe tilbage til virkeligheden og væk fra hjemmeskoleskærmene. Og dem, som regeringens eget ekspertpanel også selv for to uger siden pegede på, som de naturligt første til at vende tilbage til en mere normal hverdag.