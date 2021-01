Brostrøm ændrer vaccineplanen

Personale på sygehuse eller i ældreplejen bliver alligevel ikke inviteret til første vaccinationsstik i de kommende dage og uger.

Alle nyankomne vacciner skal den kommende tid alene prioriteres til de ældste borgere over 85 år – og til færdigvaccination af alle dem, der allerede har fået det første eftertragtede vaccinationstik.

Sådan lyder meldingen fra Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, i et brev, de fem regioner netop har modtaget.

»Nu skal vi virkelig i gang med gruppe 3, altså de hjemmeboende ældre over 85 år, der kan klare sig selv, men som er i stor risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Det betyder konkret, at frontpersonalet i sundhedssektoren og ældreplejen, der ikke har fået første stik, må vente«, siger Søren Brostrøm.

Den melding mødes ikke med glæde i Lægeforeningen.