Første leverance af AstraZeneca-vaccine kommer til Danmark 8. februar

Den første leverance af coronavaccinen fra AstraZeneca kommer til Danmark 8. februar, oplyser Sundhedsministeriet fredag aften. Håbet er at vaccinere cirka 20.000 danskere med første leverance. Antallet er dog endnu ikke endeligt bekræftet fra producenten, meddeler ministeriet på sin hjemmeside.

Tidligere på dagen oplyste Staten Serum Institut (SSI), at man også regner med en leverance af vaccinen i uge 7 og løbende efterfølgende.

»Vi vil modtage dem løbende over de næste måneder«, siger Magnus Heunicke i en udtalelse på Sundhedsministeriets hjemmeside.

»Regeringen og sundhedsmyndighederne gør i disse dage alt for at sikre, at vi modtager så mange vacciner som muligt, og at de straks efter ankomsten til Danmark kommer ud og gør gavn hos vores ældre og sårbare medborgere og blandt sundhedspersonalet«, tilføjer han.

AstraZeneca-vaccinen fik fredag en anbefaling om godkendelse af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Den afventer nu godkendelse af EU-Kommissionen, før den kan tages i brug. Godkendelsen forventes at komme fredag aften.

Vaccinen udviklet af AstraZeneca og Oxford University har vist en effektivitet på 60 procent. EMA anbefaler en godkendelse af vaccinen til alle personer over 18 år, men det er usikkert, om personer over 55 år vil have gavn af vaccinen.

»I godkendelsesgrundlaget står, at vaccinen kan bruges til personer over 18 år«, siger Thomas Senderovitz, direktør i Lægemiddelstyrelsen.

»Men der står også, at der ikke er tilstrækkelig antal personer over 55 år, der indgår i studiet, til at man kan vurdere, om den virker på dem«.

De enkelte landes sundhedsmyndigheder skal nu beslutte, hvem de vil tilbyde vaccinen. Og om vaccinen fra AstraZeneca primært skal bruges til de yngre. Der er ikke noget, der tyder på, at vaccinen er risikabel at bruge på ældre, understreger Thomas Senderovitz.

Problemer med produktion

Danmark har gennem EU forhåndskøbt vacciner fra AstraZeneca, svarende til at 2,6 millioner borgere kan færdigvaccineres.

AstraZeneca har været ramt af produktionsproblemer, der gør, at leveringsmængden til EU vil blive mere end halveret i første kvartal fra 60 millioner doser til 31 millioner doser. Men det har EU ikke villet acceptere.

»Vi har betalt disse selskaber for at øge produktionen, og nu forventer vi af dem, at de leverer«, sagde EU-Kommissionens næstformand, Valdis Dombrovskis, lige inden EMA anbefalede en godkendelse.

Administrerende direktør for AstraZeneca, Pascal Soriot, siger dog, at de fleste problemer med produktionen skulle være løst, og at produktiviteten skulle være forbedret snart. Det skriver Reuters.

Fredag blev en kontrakt offentliggjort, hvor AstraZeneca lover EU, at to fabrikker i Storbritannien også skal bidrage til at indfri en aftale om leveringer af vacciner, som er indgået. Samtidig lyder det fra AstraZeneca, at de arbejder på at kunne levere flere end de 31 millioner doser, som de tidligere nedjusterede til.

