Trods to stik: Vaccinerede plejehjemsbeboere tester positiv

Et plejehjem ikke langt fra tyske Osnabrück er ramt af et udbrud af covid-19, selv om beboerne er vaccineret.

25. januar modtog den sidste beboer på plejehjemmet St. Marien i byen Belm andet stik af vaccinen fra Pfizer/BioNTech. Godt en uge senere, 2. februar, testede en af plejehjemmets medarbejdere positiv i en kviktest. Personalet var ikke vaccineret. Den positive test fik ledelsen til at teste samtlige beboere og medarbejdere på plejehjemmet.

I de forsøg, som førte til, at myndighederne godkendte vaccinen, beskyttede den 95 procent af de vaccinerede. Alligevel testede 14 af de færdigvaccinerede beboere på St. Marien positiv. Det blev ved genkortlægning fastslået, at de alle bar den smitsomme britiske B117-variant.

Nu er hele plejehjemmet, alle medarbejdere og deres familie sat i karantæne for at forhindre smittespredning, skriver de lokale myndigheder i en pressemeddelelse. Ifølge tyske medier har ingen af de smittede dog alvorlige symptomer. Om de ender med at udvikle symptomer, er afgørende for at vurdere vaccinens betydning for plejehjemsbeboerne, mener virologiprofessor Søren Riis Paludan, Aarhus Universitet.