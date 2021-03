Forskere aner ikke, hvordan børneovervægt kan undgås

Gener, stress, søvn, mentalt helbred, forældrenes uddannelsesniveau og indkomst. Ud over madvaner og motion er dette blot nogle af de faktorer, som forskerne med sikkerhed ved har indflydelse på, om et barn udvikler overvægt eller ej.

Men et nyt digert værk forfattet af landets fremmeste forskere på området viser nu, at selv om overvægt hos børn og unge har været et problem både her i Danmark og i hele den vestlige verden gennem mange år, så findes der stadig ikke nogen regulær viden om, hvordan man forebygger, at børn begynder at tage på.