Mette Frederiksen tror på nærmest normal sommer

På etårsdagen for nedlukningen af Danmark er statsminister Mette Frederiksen (S) optimistisk i forhold til bekæmpelsen af corona.

Trods de seneste problemer med AstraZeneca-vaccinen, så tror statsministeren, at Danmark om få måneder igen vil være åbent.

»Jeg tror på en sommer med nærmest et normaliseret Danmark. Det tør jeg godt sige i dag, hvis danskerne fortsat lader sig teste og vaccinere«, siger Mette Frederiksen under et besøg på Herlev Hospital torsdag formiddag.

Til TV2-programmet ’Go’ Morgen Danmark’ sagde statsministeren torsdag morgen, at hun er ’meget optimistisk’, og at blandt andet sommerens festivalprogram er ’inden for rækkevidde’.

»Jeg tror på som statsminister, at det er inden for rækkevidde, at vi kan sidde igen og lytte til en koncert, og at der kommer festivaler igen, hvor vi står tæt, og at vi får et kulturliv, der lever. Det tror jeg«, siger Mette Frederiksen til TV2.

Fredag fortsætter regeringen og Folketingets partier forhandlingerne om en langsigtet genåbningsplan. Den ventes at indeholde en skitse til, hvornår restriktionerne skal hæves og i hvilken rækkefølge. Planen skal være forhandlet færdig 23. marts, sagde Mette Frederiksen onsdag.

I forbindelse med sit besøg på Herlev Hospital peger statsministeren på, at hendes optimisme blandt andet skyldes, at danskerne er gode til at lade sig teste, så smittekæderne kan brydes. Samtidig er Danmark blandt de EU-lande, der er længst fremme med at vaccinere befolkningen.

»Det er en forudsætning, at danskerne fortsætter med at lade sig teste og vaccinere«, siger Mette Frederiksen.

Dårlig nyt

Torsdag var der dog dårligt nyt i forhold til den ene af de vacciner, som er i brug i Danmark.

De danske sundhedsmyndigheder har besluttet at sætte vaccinationer med vaccinen fra AstraZeneca på pause. Det skyldes, at der har været flere alvorlige tilfælde med blodpropper blandt vaccinerede i Europa.

Det kan på nuværende tidspunkt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne. Men det skal undersøges, og derfor vil man ikke vaccinere med AstraZeneca-vaccinen de næste 14 dage.

»Vi er midt i den største og vigtigste vaccinationsudrulning i danmarkshistorien. Og lige nu har vi brug for alle de vacciner, vi kan få. Det er derfor ikke nogen let beslutning at sætte én af vaccinerne på pause«, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Han understreger, at vaccinen ikke er droppet. Pausen betyder dog, at der er lavet en ny vaccinationskalender, hvor AstraZeneca-vaccinen slet ikke indgår. Det bliver betegnet som et worst case-scenarie.

Den justerede plan lyder på, at alle danskere over 16 år, der vil vaccineres, nu forventes at være færdigvaccineret 15. august. Tidligere var datoen 18. juli.

Planen vil blive forkortet igen, hvis de danske myndigheder beslutter at genoptage vaccinationer med AstraZenecas vacciner.

Sundhedsstyrelsen afventer nu, at lægemiddelmyndighederne i EU laver en nærmere undersøgelse af en eventuel sammenhæng mellem vaccinen fra AstraZeneca og de alvorlige tilfælde med blodpropper, der er indberettet.

